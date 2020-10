Vino, Stefano a Bellanova: perché non è stato dato seguito a distillazione Dop e Igp?

"

Per quale motivo non è stato dato seguito all’impegno per la distillazione dei vini Dop e IGP? Sono all'ordine del giorno ulteriori misure a sostegno delle circa 50 mila piccole e medie aziende del tessuto vitinivicolo nazionale, considerato che non è stato dato seguito all'impegno di risorse per la distillazione dei vini Dop e Igp e che il rinvio delle più importanti manifestazioni fieristiche interazionali del settore, quali Prowein e Vinitaly 2020, così come la stagnazione del mercato estero e la prospettiva di una crisi che si trascinerà anche nei prossimi anni, impongono di mettere in piedi una strategia finalmente valida?". E' quanto chiede il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche Ue, con un'interrogazione rivolta alla ministra Teresa Bellanova, sottoscritta da molti colleghi del Pd.

"Quel che chiediamo - prosegue Stefàno - è di capire se è disponibile una rendicontazione delle risorse effettivamente utilizzate per la stabilizzazione del mercato e con quali risultati, se è stato valutato il pericolo che la fissazione del prezzo di distillazione, con l’aggiunta degli interventi a livello territoriale delle Regioni, si traduca in una turbativa di mercato. Stiamo parlando di un settore che nel 2019 ha fatturato 13 miliardi di euro e che va sostenuto, visto che le iniziative finora assunte quali la pota verde, la distillazione dei vini e lo stoccaggio si stanno rilevando inefficaci. Non possiamo in alcun modo permettere che la crisi determinata dall'epidemia di Covid 19 annulli decenni di traguardi e successi di un comparto che è vanto per l'Italia intera"