Vino: Stefàno e Cinelli Colombini presentano manuale al Senato, enoturismo come volano per la ripresa post covid

"L'occasione della presentazione del manuale sul 'Turismo del vino' ci ha consentito di mettere assieme il ministro dell'Agricoltura, il ministro del Turismo e il ministro della Cultura, perché il vino è cultura, storia e tradizioni di questo nostro Paese e un piano di rilancio di questo settore può consentire all'Italia di affrontare meglio il ritorno alla normalità dopo la pandemia Covid19, anche in chiave turistica. L'enograstronomia e il vino sono grandi attrattori culturali e di qualificazione dell'offerta turistica". Lo ha detto il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Politiche Ue, 'padre' della normativa che ha reso possibile l'enoturismo in Italia e coautore, insieme con Donatella Cinelli Colombini del libro "Turismo del vino in Italia. Storia, normativa e buone pratiche", casa editrice Edagricole, presentato oggi nella Sala Nassirya del Senato alla presenza dei ministri della Cultura Dario Franceschini, del Turismo Massimo Garavaglia e delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, del presidente dell'Assoenologi Riccardo Cotarella, del conduttore di Decanter su Radio2 Federico Quaranta e del giornalista di Edagricole Lorenzo Tosi. "Questo manuale - ha spiegato il senatore del Pd Stefàno - in cui si insegnano i principi e la pratica della wine hospitality è importantissimo per permettere di trasformare le 30 mila cantine italiane aperte al pubblico in propulsori di sviluppo. Dopo la norma che ha consentito dal punto di vista burocratico e fiscale l'enoturismo, è un'altra tappa del viaggio per rilanciare i territori attraverso l'enograstronomia e il turismo, tanto più dopo il crollo dei viaggi dovuto al Covid".

"Puntare sul turismo come locomotore della ripartenza turistica - ha sottolineato Donatella Cinelli Colombini, fondatrice del Movimento del Turismo del vino e ideatrice della giornata delle Cantine aperte - significa dare concreta applicazione agli obiettivi europei Next Generation-Recovery. L'enoturismo richiede un ampio uso della tecnologia digitale e quindi un netto miglioramento della connettività nelle campagne. Le prospettive sono di un turismo sempre più lento, diffuso e destagionalizzato, in grado di offrire ai giovani un futuro di vita e di lavoro in campagna, ma anche di avvicinare chi produce agroalimentare a chi lo consuma, accrescendo la cultura alimentare e incentivando scelte nutrizionali più sane e rispettose dell’ambiente”.