Vino, Stefàno (Pd): Con enoturismo arricchiamo sotto il profilo esperenziale la nostra offerta turistica

“In merito all’enoturismo vivevamo il paradosso di questo grande paese, l’Italia, che voleva investire su questo asset ma che mancava di una norma di riferimento. Quindi le cantine che volevano esercitare l’attività enoturistica erano esposte a rischi di natura amministrativa e fiscale. La legge ha dato quindi un quadro di riferimento.”

Così il senatore Dario Stefàno nel corso della presentazione del volume "Viaggio nell'Italia del vino. Osservatorio Enoturismo: normative, buone pratiche e nuovi trend", nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani . Il volume è scritto dal senatore Dario Stefàno e da Donatella Cinelli Colombini con le Associazioni Città del vino e Le Donne del Vino sulla base dell’indagine appositamente condotta da Nomisma-Wine Monitor.

“L’ottica della legge è stata di natura nazionale, per evitare quanto accaduto con gli agriturismi, infatti ogni regione lo norma da sè e questo ha prodotto una offerta totalmente disomogenea, dove in alcune regioni l’agriturismo è una esperienza di grandissima qualità e in altre regioni molto meno.

Abbiamo perciò dato con la legge sull’enoturismo una logica nazionale, omogeneità di offerta e standard qualitativi, il tutto con un decreto attuativo che modificheremo per migliorare alcuni aspetti. Ad esempio viene esclusa la possibilità nelle cantine di fare delle degustazioni di piatti locali caldi perché si è pensato fossero concorrenti agli agriturismi, ma così non è. Sono offerte complementari ma totalmente differenti. Si tratta di arricchire sotto il profilo esperenziale la nostra offerta turistica, perché ormai il turista non viene per riposare ma per vivere esperienze. E l’enoturismo svolge un ruolo fondamentale in questo, ma dobbiamo saperlo raccontare, oltre a continuare l’attività di formazione e monitoraggio”.