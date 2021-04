Vino, Vinventions: L-GAM nuovo azionista di maggioranza di Vinventions insieme al Gruppo Noël

Nelle prossime settimane il fondo di investimento lussemburghese L-GAM prenderà una quota di maggioranza in Vinventions, leader mondiale nelle soluzioni di chiusure per il vino, insieme ai fondatori, il Gruppo Noël. Patrick Mathieu sarà nominato prossimo Presidente, mentre Denis Van Roey sarà confermato come Amministratore Delegato del Gruppo.

Il gruppo Noel e Bespoke Capital Partners hanno annunciato di aver avviato le trattative in via esclusiva per la vendita di una quota di maggioranza di Vinventions, leader mondiale nelle soluzioni di chiusure per il vino, alla società di investimento lussemburghese L-GAM.

Nell'ambito di questa operazione, L-GAM prenderà il controllo della quota detenuta da Bespoke Capital Partners, impegnando ingenti risorse per alimentare la crescita del gruppo e finanziare nuove opportunità. La firma ufficiale dei documenti è prevista dopo aver informato i rappresentanti sindacali ed avuto l'avallo dei finanziatori della società.

Vinventions, creata nel 1999 da Marc Noel, oggi tappa con le sue chiusure una bottiglia di vino su sette venduta in tutto il mondo. Il suo portafoglio di marchi comprende tappi sintetici ad alte prestazioni e rispettosi dell'ambiente (Nomacorc, Syntek), tappi a vite (Vintop, Alplast), tappi micro-naturali (SUBR) e tappi naturali (Ohlinger).

La partnership tra L-GAM e il Gruppo Noel supporterà il CEO Denis Van Roey e il suo team di gestione nell'implementazione di un'ambiziosa roadmap di crescita organica ed esterna per fare di Vinventions il principale fornitore di prodotti e servizi per l'industria vinicola. Marc Noel ha anche annunciato in questa occasione che avrebbe trasferito le sue responsabilità di Presidente di Vinventions a Patrick Mathieu. Patrick Mathieu è l'attuale Presidente e CEO di Armacell e porterà più di 30 anni di esperienza nel Consiglio di amministrazione delle principali organizzazioni del settore globale.

Il fondatore e attuale presidente di Vinventions e del Gruppo Noël, Marc Noël, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Denis Van Roey e l'intero team di Vinventions per l'eccezionale lavoro svolto nel corso degli anni. Questa operazione è una chiara indicazione dei significativi successi operativi e strategici che hanno conseguito. Sono inoltre lieto di cedere la presidenza a Patrick Mathieu e di dargli il benvenuto nel gruppo. La sua esperienza sarà un forte valore aggiunto per il Consiglio di Amministrazione. Trovo questo nuovo capitolo della storia di Vinventions particolarmente entusiasmante, guardiamo alla partnership con L-GAM come un’opportunità per accelerare nello sviluppo del Gruppo”.

Mark Harms, uno dei partner in Bespoke Capital Partners ha aggiunto: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per vendere la nostra partecipazione in Vinventions a L-GAM e Noel Group. Marc Noel e il suo team sono stati dei partner eccellenti in questi sei anni e per noi hanno grande valore le relazioni che abbiamo costruito. Ringraziamo il management, Denis Van Roey in particolare, per aver lavorato duramente, nel corso del periodo in cui siamo stati tra gli investitori, per trasformare l'azienda e gestire la difficile situazione per il mondo produttivo dettata dalla pandemia, che ha colpito in maniera particolare la categoria dei vini sotto i 10 dollari. In questi anni Vinventions ha consolidato la sua posizione di leader di mercato nella fornitura di chiusure per il vino eco-friendly e alternative al sughero, ampliato il suo portafoglio di tappi a vite, aumentato la sua presenza nel segmento di fascia alta del mercato vinicolo che sta vivendo una forte crescita. Auguriamo a Marc, ai suoi partner e a L-GAM ogni successo nel continuare a far crescere l'azienda”

Il CEO di Vinventions Denis Van Roey ha aggiunto: "Questa operazione offre al nostro team un'opportunità unica di collaborare con L-GAM e Patrick Mathieu, professionisti di grande esperienza che accompagneranno, insieme ai nostri partner storici e fedeli, un'ambiziosa strategia di crescita, costruita intorno alla nostra cultura dell’innovazione, della sostenibilità e delle prestazioni, pur rimanendo fedele ai valori della nostra azienda.”

Yves Alexandre e Jérôme Bertrand, partner in L-GAM, hanno concluso: “Siamo lieti di sostenere Vinventions in questa nuova fase di sviluppo. Siamo molto colpiti dalla traiettoria del gruppo, che in meno di 20 anni si è affermato come leader mondiale nelle soluzioni di chiusura del vino. La resilienza del gruppo durante la crisi covid è un'ulteriore prova della sua forza e della qualità del suo team di gestione guidato da Denis Van Roey. Crediamo che la linea di prodotti all'avanguardia di Vinventions e la storia di innovazioni dirompenti e rispettose dell'ambiente forniscano una solida base per la crescita negli anni a venire. L-GAM condivide i valori aziendali del Gruppo Noël e non vediamo l'ora di collaborare con loro per sostenere le ambizioni di Vinventions e cogliere le opportunità di crescita”.

Informazioni su Vinventions

Specialista in soluzioni di co-location per vini fermi, il Gruppo Vinventions ha più di 550 dipendenti in otto siti produttivi negli Stati Uniti, Belgio, Germania, Francia, Italia, Argentina, Sudafrica e Cina. Il gruppo, che già tutela una bottiglia di vino su sette in tutto il mondo, punta a diventare il fornitore più innovativo, sostenibile e affidabile del proprio settore in linea con i suoi valori: vicinanza ai propri clienti, responsabilità e imprenditorialità, lavoro di squadra, innovazione, sviluppo sostenibile e responsabilità a lungo termine. Vinventions (www.vinventions.com) fornisce soluzioni di chiusura che massimizzano le prestazioni, il design e la sostenibilità. I marchi includono Nomacorc PlantCorcs ™, tappi a vite Vintop, SÜBR e Wine Quality Solutions, che include attrezzature e servizi per il vino che ne migliorano le caratteristiche e la stabilità attraverso un controllo di qualità in tempo reale.

Informazioni su Noël Group

Noël Group (www.noelgroup.com) offre forza, innovazione e continuità alle pionieristiche aziende industriali specializzate nella lavorazione di materiali sintetici. Siamo un investitore a lungo termine con una visione: quella di costruire aziende che raggiungano la leadership di mercato nei rispettivi settori. Le aziende del nostro portafoglio servono una vasta gamma di mercati che vanno dalle soluzioni di chiusura del vino alle costruzioni. La visione, l'atteggiamento manageriale, la cultura imprenditoriale, l'ingegno e le competenze operative del Gruppo Noel consentono alle nostre aziende di prosperare e guidare i rispettivi settori. Forniamo le risorse e le competenze per perseguire nuove promettenti iniziative e creare i mezzi per coltivare e capitalizzare le sinergie tra le società.

Informazioni Bespoke Capital Partners

Bespoke è una società di private equity unica nel suo genere, che adatta i propri investimenti per soddisfare le esigenze delle sue controparti. Generalmente assumendo quote di minoranza, Bespoke investe tra 25 milioni e 250 milioni di dollari (o oltre coinvolgendo dei partner) in società di alta qualità, con posizioni di leadership di mercato, gestione solida e un settore in crescita, di solito in partnership con imprenditori o fornitori di private equity. Bespoke aggiunge valore alle società del suo portafoglio attraverso una combinazione di competenze operative fornite dai suoi circa 75 Operating Partners e dagli oltre 60 anni di esperienza di investimento dei suoi dirigenti, Robert L. Berner III e Mark W.B. Bespoke Capital Acquisition Corp., ha recentemente annunciato la sua fusione con Vintage Wine Estates, uno dei leader di mercato nei segmenti di fascia alta e lusso dell'industria vinicola statunitense, in una transazione aziendale da 690 milioni di dollari.

Informazioni su L-GAM

L-GAM (www.l-gam.com) è una società di investimento a lungo termine con impegni patrimoniali superiori a 1 miliardo di euro. È stata fondata nel 2013 con il sostegno della famiglia principesca del Liechtenstein e di diverse famiglie provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti. Il suo modello di business unico e differenziato si basa su un orientamento agli investimenti di tipo industriale a lungo termine e su un mandato flessibile per fornire soluzioni di investimento in tutta la struttura del capitale. L-GAM si concentra sulla collaborazione con piccole e medie imprese in tutta Europa e ha già investito in Jardiland (Francia), Faist ChemTec (Germania), Roberto Cavalli (Italia), Grupo BC (Spagna), Cyber Group Studios (Francia), Woolrich (Italia e Stati Uniti), Amplitude Laser Group (Francia) e Centro Medico Santagostino (Italia).