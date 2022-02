Vino, Zambelli (Lega) a Moretti: da Pd accuse false, lotta al cancro sia senza strumentalizzazioni

"Leggo con stupore delle dichiarazioni della collega Moretti del Pd, che accusa la Lega di voler abolire numerosi provvedimenti a tutela dei malati oncologici contenuti nella relazione Beca. Niente di più falso. Sin dal primo giorno la Lega ha cercato di portare la discussione della relazione su temi legati alla salute e alla reale lotta contro la malattia, che invece sembra essere stata sacrificata per puntare alla criminalizzazione di alcuni prodotti, tra tutti il vino e la carne. Sì alla lotta contro il cancro, no alle strumentalizzazioni e alle demonizzazioni. Anche la collega, come ogni eurodeputato italiano, starà ricevendo centinaia di messaggi da un comparto, quello vitivinicolo, giustamente preoccupato per quanto contenuto nella relazione. Bisogna affrontare gli argomenti in modo serio, cercando di non trasformare una sacrosanta lotta contro la malattia in una crociata contro lo stile di vita dei cittadini italiani ed europei. Anziché provare a dare lezioni alla Lega e dichiarare tardive conversioni sul Nutriscore, Moretti e Pd facciano chiarezza con loro stessi e, per una volta, difendano il Made in Italy non solo a parole”.

Così in una nota Stefania Zambelli, europarlamentare della Lega, componente della commissione Beca.