Vinventions – ​ vino, Nomacorc e Fivi insieme per la transizione ecologica

Dopo un anno di pandemia, è tempo di festeggiare il rinnovo della partnership tra Nomacorc by Vinventions, il principale produttore di chiusure per il vino a livello mondiale, e FIVI (la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) in occasione del Mercato dei Vignaioli Indipendenti che si tiene dal 27 al 29 novembre a Piacenza.

Impegni concreti per la transizione ecologica e per vini sempre più sostenibili. Un percorso che vede le due realtà sempre più in prima linea per diminuire l'impatto ambientale della produzione del vino e tutelare suoli e territori con azioni quotidiane. La partnership viene presentata in occasione dell'apertura del Mercato dei Vignaioli Indipendenti, che si svolge a Piacenza Expo da sabato 27 a lunedì 29 novembre 2021. All'evento partecipano oltre 680 Vignaioli a confronto con il pubblico di appassionati, dopo lo stop dello scorso anno per la pandemia. Ai banchi dei produttori FIVI, Vinventions distribuirà dei raccoglitori per il riciclo dei tappi, con lo scopo di diffondere sempre di più la cultura dell’economia circolare.

“Siamo orgogliosi del rinnovo della collaborazione con FIVI – ha dichiarato Antonino La Placa, direttore commerciale Italia di Vinventions – perché rappresenta un tassello molto importante della nostra strategia per la transizione ecologica. Con le nostre chiusure Nomacorc Green e Blue Line stiamo dando l'opportunità a tanti produttori di fare scelte davvero più sostenibili, garantendo prestazioni di altissima qualità e omogeneità. Vinventions andrà avanti anche nei prossimi anni a promuovere il riciclo e il riuso dei tappi, per spingere insieme sull'economia circolare e sul ciclo infinito di vita dei prodotti.

Siamo lieti anche di proseguire nel lavoro di divulgazione della cultura del vino con Chiara Giannotti – prosegue La Placa – che in questi mesi ci ha consentito di raggiungere oltre 1 milione di visualizzazioni dei video della nostra iniziativa “Io non so di tappo” che mette in evidenza realtà di tutta Italia che hanno scelto innovazione e sostenibilità con le chiusure Nomacorc di Vinventions”.

Infatti, in occasione della mostra-mercato verrà anche ufficializzato il rinnovo della partnership con Chiara Giannotti/Vino.tv per una nuova edizione di IONONSODITAPPO 2022.

“Sono felice di poter raccontare ancora tante storie di territori, di scelte produttive sostenibili con l'iniziativa di Vinventions – ha detto Chiara Giannotti, influencer e titolare di Vino.tv – ponendo un’attenzione particolare ad evitare gli sprechi di vino. In questi mesi abbiamo avviato un percorso alla scoperta di innovazioni che possono aiutare i produttori ad abbassare o azzerare il loro impatto sull'ambiente e fare scelte di qualità”.