VINVENTIONS – VINO, CRESCITA RECORD PER VINVENTIONS CON IL 20% DI TAPPI IN PIÙ VENDUTI IN ITALIA NEL 2019

"Vogliamo ringraziare - ha dichiarato Filippo Peroni , direttore commerciale Italia e Sud Europa di Vinventions - tutti i produttori di vino italiani per la fiducia che hanno nei nostri prodotti. Oltre agli incredibili risultati di mercato, siamo orgogliosi perché le aziende ci scelgono sempre di più per migliorare le loro prestazioni ambientali. Per noi è davvero importante dare un contributo concreto al raggiungimento degli Obiettivi Sostenibili dell'Agenda 2030 dell'ONU. Per questo usiamo meno acqua possibile nel nostro ciclo produttivo, forniamo chiusure 100% riciclabili e investiamo ogni giorno in ricerca per proteggere meglio i vini ed il Pianeta. E l'Italia risponde presente. Per noi è il secondo mercato dopo la Francia, qui realizziamo quasi un quinto delle vendite a livello mondiale. Guardiamo al 2020 con l'ambizione di fare ancora meglio".

