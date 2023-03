Viticoltura, dal Brasile all’Italia. Zaia: grazie ai veneti la grande enologia è arrivata nel paese sudamericano. VIDEOINTERVISTA

“Anche in Brasile la grande emigrazione veneta segna un confine identificabile con la coltivazione della vite e la vinificazione dell'uva. Questo grande paese, che ha almeno 10 milioni di oriundi veneti, se non anche di più, conosce la coltivazione della vite e la grande enologia proprio grazie ai veneti che l'hanno appunto portata, hanno saputo investire e fare ricerca, ma anche mantenere quella connessione con la terra d'origine che oggi ci permette di vendere tutte le tecnologie enologiche, da quelle in acciaio, alle bottiglie in rovere”.

Così ad AGRICOLAE Luca Zaia, Governatore del Veneto, in occasione dell’evento organizzato dall’Ambasciata del Brasile in Italia “Dal Brasile all’Italia, passando per veneto”, sullo storico rapporto enologico tra il paese sudamericano e la regione italiana.

“Vinitaly nasce maggior grande produttore di vino al mondo con 60 milioni di ettolitri, Il Veneto è il primo produttore italiano con 11 milioni di ettolitri e 55 denominazioni. Tra l'altro avendo una particolarità: la denominazione più grande al mondo che è quella del Prosecco. Oggi ormai il Prosecco doc vale circa 11 miliardo di bottiglie nel mercato. Vuol dire che nel mondo una bottiglia di bollicine su tre è prosecco. Questo a dimostrazione insomma della centralità della produzione ma anche della visione della nostra regione. Vinitaly non nasce a caso in Veneto”, conclude Zaia parlando della prossima edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 2 al 5 aprile.