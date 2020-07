VITICOLTURA REGIONE VENETO METTE A BANDO 11 MLN PER RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI

“Abbiamo provveduto a ripartire subito la dotazione finanziaria del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo disponibile per il Veneto – spiega Pan – in modo da coprire gli impegni presi per liquidare i saldi delle annualità precedenti (che valgono circa 3,5 milioni di euro) e da assicurare alle imprese del settore un quadro finanziario di aiuti anche per la prossima campagna. In considerazione dell’incertezza che ancora grava sull’entità della dotazione finanziaria assegnata dall’Unione Europea all’Italia per il periodo 2021-2027 e vista l’importanza assunta per lo sviluppo delle aziende vitivinicole dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti – conclude Pan – questa forma di sostegno pubblico rappresenta un necessario supporto alla qualità e alla competitività dei nostri vini ‘d’etichetta’. in un settore fortemente caratterizzato da elevata propensione al mercato”.

