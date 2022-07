Vitivinicoltura, Cattivelli (CREA): biotech capace di superare i limiti della biodiversità naturale tramite cisgenesi e Genome Editing

"La storia del Biotech nasce nel 2015, quando abbiamo iniziato a parlare di nuove tecnologie per l'agricoltura, seguita nel 2016 da un accantonamento del Parlamento per questo progetto, partito nel 2018 e che terminerà alla fine di quest'anno. La biodiversità è importante, soprattutto per chi si occupa di biotecnologie. La biodiversità è importante e ci sono tante forme utili, ma non è sufficiente. In passato si è sfruttata la biodiversità, che fa nascere mutazioni importanti, come l'esempio della pesca noce, senza peli. A volte però la natura non basta per raggiungere gli obiettivi che cerchiamo, come la resistenza ai parassiti, capace di superare il limite della biodiversità naturale per esempio contro l'oidio. Una mutazione più resistente per il grano duro, in cui è stato impiantato un gene di quello tenero, per avere una maggiore resa e resistenza. Quindi le mutazioni specifiche fanno la differenza. Qui entra in gioco il Biotech, biotecnologie di ultima generazioni in grado di generare mutazioni in punti specifici del genoma o di trasferire geni tra piante, applicando genome editing e cisgenesi. Il genome editing è una mutazione in una base specifica e con grande precisione, cambiando un gene nella specie target. Non ci sono geni "esterni", ma di editare quelli già presenti. Questo comporta che a posteriore che nessuno potrà mai verificare una differenza rispetto a quella della biodiversità.

Così Luigi Cattivelli, direttore Crea Genomica e Bioinformatica e responsabile progetto Biotech, in occasione del Webinar organizzato da Copagri insieme al Crea: "Il miglioramento genetico nella vitivinicoltura: i primi risultati del progetto Biotech".

"Correggendo un gene di una pianta si può correggere e migliorare. Un esempio è la mutazione del gene mlo per aumentare la resistenza all'odio. C'è poi la Cisgenesi, il trasferimento di un gene da una varietà ad un'altra varietà, che potrebbe essere fatto tramite un incrocio, quindi tra piante interfertili. Un esempio è il gene Lr67, capace di resistere a 4 malattie diverse, ma presente solo nel grano tenero. La cisgenetica serve ad accelerare questo processo. Il progetto Biotech è focalizzato su 13 progetti e 16 colture diverse. Punta all'incremento, alla resistenza alle malattie, alla qualità e la resistenza agli stress abiotici. Biotech, dal punto di vista legislativo è oggi equiparato in Europa agli OGM, pur non essendolo. C'è una discussione in corso e il Parlamento si pronuncerà entro il prossimo anno, ma il mondo scientifico si aspetta un'apertura, così da poter mettere in campo questa ricerca, perché potrebbe cambiare il nostro approccio alla produttività e alla sostenibilità", conclude Cattivelli.