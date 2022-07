Vitivinicoltura, Velasco (CREA): Oggi serve una legge europea aggiornata per regolare le nuove biotecnologie

"Queste biotecnologie ci consentono, in campo vitivinicolo, di rimanere all'interno di una specifica varietà. Va ricordato che la mutagenesi non va considerata OGM e veniva utilizzata già negli anni '60. La costituzione di nuove varietà è importante e tramite la Cisgenesi può, tra specie affini, scambiare materiale genetico trasferibile sessualmente. Tutto questo è stato possibile tramite la mutagenesi. Queste mutazioni possono produrre un vantaggio selettivo e può essere applicata alla vite, superando colli di bottiglia. La vite è complessa, legnosa e pluriennale. La produzione parte dal callo embriogenico, che può arrivare ad una pianta "editata" ma simile a quella madre. Dopo questo periodo di ricerca alcune varietà sono ancora non gestibili, ma si registrano miglioramenti. Le piante "editate" avevano come obiettivo uva da tavola senza semi, modificando un singolo gene, ma siamo più avanti sulla capacità di resistenza, per esempio con l'mlo. Questo genere di mutazione può dunque funzionare anche in vite, come confermano una quindicina di piante ed ora con il Genome editing dovremo provare anche in campo. Stiamo poi ottenendo buoni risultati anche per lo stress idrico. Oggi siamo di fronte ad un vuoto legislativo. Va ricordato che non ricadono nell'OGM le piante dove è stato eliminato i DNA transgenico, piante dove è stato eliminato il transgene per realizare il genome editing, infine piante ottenute tramite azione della proteina mutagena e rigenerate post-mutagenesi. Oggi serve una legge europea aggiornata per regolare le nuove biotecnologie".

Così Riccardo Velasco direttore Crea Viticoltura ed Enologia, in occasione del Webinar organizzato da Copagri insieme al Crea: "Il miglioramento genetico nella vitivinicoltura: i primi risultati del progetto Biotech".