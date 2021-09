Vola l’import di carni suine nelle Filippine. Clal: opportunità per l’Italia

Prevedendo che nei prossimi mesi l’export si manterrà elevato (non solo per questioni sanitarie, ma anche per una tranquillità politica, visto che si vota nel 2022), quali opportunità ci sono per l’Italia? Le peculiarità del suino allevato nel nostro Paese potrebbero renderlo appetibile sia per le carni che per i salumi che per il cosiddetto “quinto quarto”. Sarebbe uno sbocco utile per alleggerire le pressioni interne.

