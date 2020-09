WELFAIR 2020, alimentazione e nutrizione al tempo del Covid-19

A preso il via questa mattina è iniziata alla Fiera di Roma WELFAIR 2020, l’evento digitale dedicato alla salute promosso dall’ente fieristico insieme alla Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio. La due giorni prevede diverse tavole rotonde virtuale a cui parteciperanno diversi esperti sul tema del benessere legato principalmente all’emergenza sanitaria che sta colpendo il globo.

La tavola rotonda inaugurale ha affrontato il tema dell’alimentazione e nutrizione al tempo del Covid-19. Ad introdurre la tavola rotonda è stato il professor Giovanni Spera, già ordinario di Medicina interna e presidente del Comitato Etico Sapienza Università di Roma.

“Che tipo di esperienza sanitaria ci sta portando questo Tsunami del Covid-19? – ha introdotto il professor Spera -. Il sistema sanitario nazionale è solido, con piccole lacune che però ora potremo riparare. Ma è lo stile di vita, per esempio alimentare, ad essere la base della nostra salute. Le conseguenze sul nostro stato fisico sono la base della capacità di difenderci dalle malattie”.

Secondo Spera va fatta una presa di coscienza del modo di alimentarsi dal punto di vista quantitativo e qualitativo “In quanto è un mezzo a costo zero per controllare vari tipi di malattie. Il Covid-19 ci ha insegnato come gestire per il futuro la produzione degli alimenti e il consumo, un aspetto fondamentale sociale, economico e della salute”.

A prendere per primo la parola è stato il prof. Lucio Gnessi, ordinario di Scienze Tecniche Mediche Applicate sull’importanza nella protezione dei pazienti obesi durante la pandemia. “Ci occupiamo di diagnosi e cura dell’obesità. Il collegamento con il Covid-19 è molto stretto, perché un accumulo di tessuto adiposo facilita malattie di questo tipo. In “Obesity Review” è stata pubblicata una ricerca in cui sono stati indentificati 1733 lavori sul rapporto obisità-Covid-19. Gli studi validi scientificamente sono alla fine 75. Da questi risulta che la probabilità di ospedalizzazione è del 113% rispetto ai normopeso, mentre la terapia intensiva sale al 74%. Il rischio di mortalità, infine è del 48% superiore.

“L’obesità – sottolinea il professore - è quindi un fattore di rischio sia per l’infezione che per le complicanze, per questo la popolazione obesa è da salvaguardare. Diventa importante il grado di obesità, più aumenta l’indice di massa corporea più è cresce il rischio, che sale a 40 pazienti ogni 10mila persone per un BMI sopra a 35”.

Quali sono le conseguenze? Un probabile sviluppo delle complicanze, come infiammazione e coagulazione intravasale. Ma a preoccupare è la percentuale di sopravvivenza emersa in uno studio fatto in laboratorio con topi. In quelli normopeso vaccinati la percentuale di sopravvivenza è quasi massima, in quelli sovrappeso scende al 74%, nonostante l’inoculazione del vaccino.

La professoressa Eleonora Poggiogalle ha affrontato il tema della nutrizione e della nutraceutica nella prevenzione e nel trattamento del Covid-19. “Il potenziale ruolo della vitamina D nelle infezioni delle vie respiratorie è datato, ma recenti studi raccomandano questo rimedio, senza però avere certezze assolute. Questa vitamina sembra essere in grado di modulare la risposta anti infiammatoria. Al contrario la carenza è un fattore noto di rischio per la patologia Covid. Tra i fattori di rischio che portano a minore assorbimento c’è l’età avanzata e l’obesità. Perché la Vitamina D può essere efficace nella prevenzione? Dalle analisi più recenti si conferma la minore incidenza delle malattie delle vie respiratorie grazie alla supplementazione. La mortalità aumenta dove si sono riscontrati livelli bassi. La vitamina D interviene nel recettore colpito dal virus aumentando la protezione, ma anche la vitamina A può essere utile nella prevenzione. La supplementazione di vitamina C, ad alti dosaggi ospedalieri, ha invece permesso di ridurre la ventilazione meccanica nei casi di terapia intensiva”.

La dottoressa Mikko Watanabe, specialista in endocrinologia, ha affrontato il tema del grasso viscerale come predittore per la severità della sindrome respiratoria nei casi di Covid-19. “C’è una forte associazione perché il tessuto adiposo viscerale non è sano e provoca infiammazioni, metabolismo irregolare e altre complicanze che aumenta la severità del Covid-19. Il BMI non è l’unico indice, è importante valutare il tipo di grasso, perché è quello intraviscerale ad essere importante. Abbiamo scoperto che i pazienti intubati avevano un quadro polmonare più grave in relazione a un maggiore grasso viscerale e il dato sembra essere particolarmente valido nei pazienti over 65”.

A proseguire il panel è stata la dottoressa Serena Marchitelli, psicologa, che invece ha affrontato la variazione di peso nei pazienti obesi o sovrappeso durante il Lockdown. “Abbiamo effettuato uno studio su un campione e abbiamo riscontrato una variazione di peso e disturbi dell’umore, di ansia, di alimentazione. I risultati hanno fatto emergere stati depressivi più alti rispetto al periodo precedente e un sensibile aumento di peso per i soggetti con disturbi psichiatrici. L’aumento di peso è stato dovuto allo stress. Il risultato più interessante è che il 60% dei soggetti senza diagnosi di disturbi alimentari ha iniziato alimentazione notturna durante il periodo di quarantena”.