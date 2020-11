Wine2Wine, Ferro (Ice): Situazione difficile ma export vino in crescita in Germania e Svizzera. Bene e-commerce, firmato 25 accordi con 13 paesi

"Il vino, se escludiamo per altri settori il valore delle importazioni di materie, è il comparto che fornisce il maggior contributo alla bilancia commerciale del paese, per circa 5 miliardi di euro” dichiara Carlo Ferro, presidente Ice.

“I numeri dei primi otto mesi non sono brillanti ma non è un tracollo col -2,6%, e alcuni mercati come Germania e Svizzera sono addirittura in crescita. I dati indicano che l’Italia in questo momento di pandemia globale sta facendo meglio di Spagna, Francia, USA, Australia e Cile ma ciò non toglie che l’azione di supporto debba essere accelerata” evidenzia.

“Una delle grandi sfide dei produttori di vino stanno vivendo è lo spostamento dei canali di distribuzione, molto meno la domanda horeca e con l’esplosione dell’ecommerce. Ice nell’attuazione del Patto per l’export ha messo in campo quattro azioni che vanno in direzioni di grande interesse, tra le quali il piano di comunicazione del nation brand e le iniziative sull’ecommerce sul quale siamo particolarmente attivi. Abbiamo ad oggi 25 accordi firmati per vetrine del Made in Italy in 13 paesi, con Amazon e Alibaba tra i molti” conclude.