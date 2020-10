World Pasta day, UnionFood dona a Sant’Egidio 17t. di pasta. Bellanova: tutelare fragilità alimentari

Si rinnova anche stavolta, come già lo scorso anno alla presenza della Ministra Teresa Bellanova, e nell’ambito delle manifestazioni del Worl Pasta Day, la donazione di migliaia di chili di pasta da parte dell’Unione dei Pastai Italiani (Union Food) alla Comunità di Sant’Egidio.

“In un periodo reso ancor più problematico dall’emergenza covid e dall’aumento esponenziale delle fragilità sociali ed economiche, i produttori italiani di Unione Italiana Food hanno nuovamente deciso di donare 17 tonnellate di pasta, oltre 200mila piatti, alla Comunità di Sant’Egidio per sostenere e aiutare chi ne ha più bisogno.

Un gesto concreto e importante di solidarietà e inclusione, come i tantissimi che hanno caratterizzato l’intera filiera agroalimentare nei mesi più drammatici della pandemia, di cui li ringraziamo, e che conferma come la pasta sia un perno essenziale e centrale del nostro modello alimentare e della Dieta Mediterranea.

Solidarietà, inclusione, sostegno alle fragilità sociali e alimentari, lotta allo spreco alimentare, valorizzazione delle filiere: sono tutti snodi del lavoro che ci vede impegnati ormai da tempo. Non a caso abbiamo portato a 300milioni il Fondo Emergenze Alimentari destinando con l’ultimo Decreto 14 milioni per l’acquisto di pasta e pastina per infanzia con grano 100per cento italiano, e in Legge di bilancio confermiamo il nostro impegno sia sul Fondo Emergenze, cui proponiamo di destinare ulteriori 25 milioni, che sulle filiere, con una proposta per 150milioni, certi come siamo della necessità di sostenere e tutelare la ricchezza e l’eccellenza delle nostre filiere e la qualità totale dal piatto e dal mare alla tavola.

E’ d’altra parte il motivo per cui abbiamo chiesto proprio alla Commissaria Kyriakides nei giorni scorsi un nuovo inizio in fatto di etichettature fronte-pacco, perché l’alimentazione è molto più di un algoritmo. Come dimostriamo con il nostro Nutrinform, che i nostri produttori e le imprese potranno utilizzare non appena verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto firmato in questi giorni, per rendere più facilmente leggibili da parte dei consumatori le informazioni nutrizionali degli alimenti. E per cui abbiamo prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicare l’origine del grano nella pasta per la massima trasparenza verso il consumatore”.

Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova annuncia la donazione di 17mila chilogrammi di pasta da parte degli industriali di Unione Italiana Food alla Comunità di Sant’Egidio in occasione del World Pasta Day.

La Ministra sarà alle 17 di oggi in visita alla Mensa di Sant’Egidio a Roma.

Presente, in rappresentanza dei pastai, Cristiano Laurenza, Segretario generale Unione Pastai Italiani (Union Food).

La visita si svolgerà in forma strettamente privata.