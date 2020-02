XI CONGRESSO NAZIONALE UCI – SERPILLO CONFERMA LA SUA LEADERSHIP: IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA SI DECIDE OGGI

Bilancio ben oltre le apettative al termine dell’XI Congresso Nazionale dell’Unione Coltivatori Italiani svoltosi al Bettoja Hotel Mediterraneo a Roma il 4 e 5 febbraio, in una sala meeting gremita da 72 delegati.

Mario Serpillo conferma la sua leadership nel consenso più assoluto: zero voti contrari.

È deciso ma emozionato, spesso è duro, ma sempre trasparente. Non molla mai!

Il Presidente Nazionale UCI, apre ringraziando il Vice Presidente Francesco Leone, per averlo affiancato e supportato in questi anni, gli altri Dirigenti e il Comitato Esecutivo che hanno accompagnato l’azione amministrativa e la gestione dei diversi Organismi collaterali con rigore e alto senso di responsabilità.

In esclusiva, uno stralcio della relazione quadriennale di Mario Serpillo.

“Abbiamo perseguito la nostra Mission: l’Unione Coltivatori Italiani ha come scopo la tutela degli interessi economici, professionali e sociali dei produttori agricoli. L’UCI assume la centralità dell’uomo coltivatore e della società rurale di cui intende tutelare valori e forme di vita”.

Serpillo pone l’accento su come la riforma del mercato del lavoro e il cambiamento dello scenario politico nazionale e continentale abbiano contribuito a rendere questi anni i più difficili della storia dell’UCI.

“L’attacco sistematico attuato dagli ultimi Governi nazionali ai corpi intermedi e in particolare ai soggetti della rappresentanza, per evitare che i “piccoli” come noi diventassero grandi, ci ha paradossalmente dato impulso vitale e forza, ma anche una visione nuova necessaria ad assicurarci la garanzia di sopravvivenza.

Oggi UCI cammina da sola! Ha puntato su se stessa e sul desiderio di emergere.

Negli ultimi 4 anni molte cose sono cambiate: ci era stato imposto un bivio cruciale, vivere o morire, capace di creare paura e immobilismo. Noi, invece, abbiamo scelto il coraggio e l’azione.

Abbiamo scelto di metterci in gioco, investendo su una strategia di sviluppo che ci ha dato ragione.

Oggi possiamo dire che finalmente il quadro è cambiato: siamo innanzitutto un’organizzazione indipendente, che si è riappropriata della propria Identità. Forti di questo, abbiamo puntato su una campagna coraggiosa di acquisizioni: siamo cresciuti, allargando le nostre radici su tutto il territorio nazionale, abbiamo messo in sicurezza e fortificato la struttura dei servizi. È solo grazie a questo sforzo immane che oggi siamo i leader di noi stessi, potendo decidere in autonomia del nostro destino. E i fatti stanno dando ragione al progetto di questa Presidenza” – queste le parole, incoraggianti, di Mario Serpillo.

Il Presidente UCI pensa al futuro: “Il quadro fin qui riassunto deve trovare un seguito nelle proposte future della nostra Organizzazione. L’analisi e gli studi compiuti sulla società di oggi, messi in relazione a quella che è la nostra storia, la nostra indole e il campo d’azione in cui vogliamo muoverci, ci inducono a formulare le seguenti proposte, che non esito a definire le nostre priorità più urgenti per il futuro che comincia domani:

1. Il rilancio della Confederazione per il Mediterraneo: è la nostra idea di cooperazione internazionale, finalizzata a riportare in auge la Dieta Mediterranea ed il Made in Italy. L’obiettivo ultimo è il recupero di Filiere nobili, con particolare coinvolgimento dei Paesi frontalieri che detengono il primato delle grandi tradizioni (olio, vino, grano duro, ortofrutta, pesca).

Ci riferiamo principalmente a Marocco, Tunisia, Francia e Spagna, oltre all’Italia ovviamente.

2. Il secondo obiettivo è la creazione di un network per la ricerca ed il contrasto alle patologie, animali e vegetali, che stanno investendo i Paesi di grandi tradizioni (penso alla xylella, alla cimice asiatica, alla blue tongue, alla brucellosi e alle epizoozie in generale, oltre ai gravi rischi derivanti dai riflessi sulla salute umana dei metalli pesanti presenti nell’acqua, nel suolo e nell’aria. Siamo convinti che le cifre investite nella ricerca costituirebbero una piccola percentuale rispetto a quelle altrimenti da sostenere per affrontare tali patologie con gravi ripercussioni sulle finanze del già disastrato Sistema Sanitario Nazionale.

3. Come terzo obiettivo, per il futuro vogliamo essere in prima linea in settori per noi pioneristici: quello dell’istruzione e della cultura. Partiamo da una convinzione ferma: un Sindacato moderno deve saper trasmettere contenuti valoriali elevati, che producano cultura e che si proiettino nel presente e nel futuro, se vogliamo contribuire a far sì che l’Italia torni ad essere il Paese-guida nel Mediterraneo e nel Mondo.

L’UCI attuale crede nella centralità della figura dell’uomo, come recita il nostro Statuto, per riconoscere al mondo rurale l’importanza che gli dobbiamo, ma anche per essere motore del cambiamento.

L’azione per il futuro si deve, pertanto, muovere attorno a 3 concetti cardine: cultura – futuro – cambiamento. L’UCI dovrà essere motore e trasmissione del cambiamento che vogliamo portare nella nostra Società. Un cambiamento che comporti regole nuove, un patto sociale inedito e che faccia realmente gli interessi del Paese. L’UCI può, e deve, recitare un ruolo di stimolo per una nuova fase, perché ha la lucidità e la sensibilità per farlo: innovare è sempre stato nel nostro DNA, la nostra storia lo insegna. Abbiamo vissuto conflitti, scissioni, momenti drammatici ma ne siamo sempre usciti perché questa è la nostra caratteristica principale. L’UCI si regge su un modello sociale resiliente ed inclusivo, ispirato alla più antica forma di aggregazione sociale, mediato dalla civiltà contadina, che definirei l’Agri-Cultura.

Dobbiamo partire dall’intima relazione tra produzione e consumo, variabili socio-economiche in grado di influenzarsi reciprocamente. Il nostro intento politico è di lungo periodo, vogliamo adoperarci per smantellare il sistema collusorio ed autoreferenziale messo in piedi dai Sindacati confederali e dai Partiti politici che ben conosciamo. L’UCI è chiamata ad avere ambizioni alte, a posizionarsi negli spazi ormai desertificati dell’establishment odierno.

Vogliamo essere il Sindacato del cambiamento, incarnare un nuovo modello produttivo, economico, sociale, ambientale. L’azione politica deve coniugarsi con quella culturale, fare da palcoscenico ad un nuovo approccio integrato per il territorio, al fine di non perdere la sfida della globalizzazione e della digitalizzazione. Dobbiamo imparare ad organizzare una progettualità capace di andare oltre le divisioni, di aggregare le buone idee. La commissione “von der Leyen” non ha fatto mistero di voler conferire una connotazione premiante all’impiego di tecnologia nelle produzioni, in un’ottica di sostenibilità. Un primo dato di fondo, dunque, è ben presto delineato: la multifunzionalità è la caratteristica dei nostri tempi, l’agricoltura non produce solo cibo, ma parla del territorio, descrive le tecniche impiegate, racconta l’ambiente. Per un mondo così proteiforme ci vuole un modello economico elastico, flessibile e verticale, che vada in profondità e sia capace di cogliere le istanze più diverse. Questa deve essere la nostra visione politica di lungo periodo.

Il cittadino del 2020 vuole soluzioni e non concetti!

In un mondo in cui tutto può essere acquistato in un click, in un sistema aperto e fluido, l’unica strategia è una visione di medio-lungo termine. L’agricoltura gioca un ruolo decisivo in questa compagine, essendo una risorsa straordinaria anche per il futuro delle città, capace di trasformare le aree agricole in un laboratorio di sostenibilità a cielo aperto, a patto che si punti su produzioni ecosostenibili e sull’integrazione delle varie Filiere.

Occorre investire in formazione e in tecnologia, fare rete in ogni modo possibile, coinvolgendo in prima battuta le Istituzioni e creando quella cabina di regia che manca ormai da troppo tempo. Detta strategia può avere successo solo a patto che la pianificazione territoriale sappia guardare in maniera concreta alla rigenerazione di quegli ambienti che sono oggi colpiti da crisi - come ad esempio quella prodotta dalla Xylella - e che possono tramutarsi negli spazi di una nuova economia.

Il futuro del territorio e dell’agricoltura è ancora da scrivere e da definire ma è qui, oggi, che dobbiamo gettare le basi.

Noi lavoreremo per questo, mettendo in campo tutti i mezzi di cui disponiamo, per rendere giustizia a coloro che rappresentiamo, al mondo da cui veniamo, alla missione che ci siamo dati fin dal 1966. Faremo lobbying, presseremo gli Organi regionali e Nazionali fino ad arrivare a Bruxelles.

L’UCI ha il potenziale per andare ad occupare questo spazio, attuando il necessario cambiamento per raggiungere l’eccellenza.

Il cambiamento deve diventare il nostro obiettivo, governato dalla nostra sensibilità e dalla nostra storia. In una parola, questa dev’essere la strategia politica della nostra Organizzazione, laddove con il termine “politico” vogliamo andare al significato etimologico del termine, quella polis greca che era al tempo stesso città- rifugio- stato e identità”.

Il Presidente conclude ringraziando tutto lo staff e tutti coloro che, assieme a lui, si sono messi in gioco finora!

Tra scrosci di applausi si conclude la relazione quadriennale di Mario Serpillo, divenuto il simbolo della Reputation dell’UCI.

Ad maiora semper!

-RIPRODUZIONE RISERVATA-