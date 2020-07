“ Con la notizia confermata e pubblicata dal Ministro Bellanova di destinare 30 milioni per aumentare il plafond previsto per le misure del PSR della Regione Puglia (ben 27 milioni di euro andranno a favore della sottomisura 4.1.C “Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa”) è stata dunque accolta la proposta che avevamo avanzato in sede pubblica – ha dichiarato il Presidente Nazionale Mario Serpillo – e che aveva un indirizzo politico ben preciso: facilitare l’interconnessione tra risorse ministeriali e regionali, superando la burocrazia e accorciando di molto i tempi per l’erogazione degli aiuti agli olivicoltori del Salento che da anni avevano presentato domande. Ringraziamo il Ministro Bellanova ed il Sottosegretario L’Abbate per aver accolto e reso possibile quanto da noi suggerito rispetto agli aiuti per gli olivicoltori”.

