Xylella, Cia Salento: “I Comuni si muovano, sugli agricoltori tutto il peso della lotta”

“Agli agricoltori viene imposto un obbligo che è a tutti gli effetti un servizio pubblico di tutela e protezione del resto del territorio italiano ed europeo da un pericolosissimo agente da quarantena. Così come gli enti pubblici beneficiano di finanziamenti per l’attività obbligatoria, anche e soprattutto gli imprenditori agricoli hanno bisogno dei rimborsi per sostenere le pratiche di prevenzione fitosanitaria", ha dichiarato Benedetto Accogli. “Per questo sollecitiamo tutte le amministrazioni comunali, quelle che ad oggi non abbiano ancora provveduto, a rendicontare all'Arif le somme trasferite alle aziende agricole per le annualità 2015, 2016 e 2017 in modo da procedere poi con i ristori per le annualità 2018 e 2019”.

