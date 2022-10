Xylella fastidiosa. Progetto BeXyl: è ora di abbandonare la gestione delle emergenze nell’Ue

Gli scienziati affermano che è necessario un nuovo approccio per gestire i focolai di Xylella fastidiosa in Europa, passando dalla modalità di emergenza a strategie più sofisticate. Questo è l'obiettivo di BeXyl, un nuovo progetto di ricerca finanziato dall'UE per affrontare il parassita delle piante più minaccioso in Europa. Le perdite economiche dovute a malattie causate da agenti patogeni delle piante, come la Xylella fastidiosa, sono stimate in 1 miliardo di dollari all'anno in tutto il mondo.

BeXyl durerà cinque anni (2022-26) ed è finanziato con circa 7 milioni di euro dal programma di ricerca dell'UE Horizon Europe. Il primo incontro dei partecipanti al progetto si è tenuto a Cordoba, in Spagna, dal 17 al 19 ottobre. "BeXyl è l'acronimo di 'Beyond Xylella'; significa essere in grado di integrare diverse strategie per mitigare i focolai di Xylella fastidiosa nell'UE", ha spiegato la coordinatrice del progetto Blanca Landa. Un nuovo aspetto di BeXyl "è l'attenzione alla dimensione ecologica, sociale ed economica", ha aggiunto la ricercatrice dello IAS-CSIC (Istituto per l'agricoltura sostenibile del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo).

BeXyl coinvolge direttamente 31 partner di 14 Paesi, con Regno Unito e Australia come partner associati, e un comitato di stakeholder con la partecipazione attiva di oltre 40 agenzie governative, vivai e associazioni di agricoltori, ONG, agenzie governative e vari gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione finanziato dall'UE. L'obiettivo è quello di creare una comunità di scienziati, cittadini e utenti finali, come agricoltori e responsabili politici, per ridurre la distanza tra la ricerca e le applicazioni sul campo.

BeXyl creerà anche una rete globale di "parcelle sentinella" che acquisiranno dati da un'ampia gamma di latitudini e condizioni. Il progetto sosterrà studi sulle cause delle epidemie di Xylella fastidiosa nell'UE e sul miglioramento dei metodi di rilevamento del batterio e dei suoi vettori, con strumenti che vanno dalla tecnologia di telerilevamento all'olfatto dei cani. Altre linee di ricerca includono il trattamento termico per garantire lo scambio sicuro di materiale vegetale, i tratti genetici per la resistenza delle piante, i batteri in grado di ridurre la diffusione della Xylella fastidiosa all'interno delle piante e le soluzioni innovative per aiutare gli agricoltori a utilizzare strumenti sostenibili, come la gestione integrata dei parassiti, per controllare i vettori del batterio.

A margine dell'incontro, gli scienziati hanno visitato "Plantas Continental", uno dei più grandi vivai di olive dell'Andalusia che produce materiale vegetale certificato, e "Frutos Moratalla", un'azienda agricola di 1400 ettari che produce arance, noci, mandorle e olive con metodi superintensivi.

