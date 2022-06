Yoga è title sponsor di Radio Bruno Estate, lo show musicale di Radio Bruno in tour nelle piazze italiane tornato dopo due anni di stop forzato con tutta l’energia della musica italiana.

Sono quattro le tappe di Yoga Radio Bruno Estate, che ha fatto il suo debutto ieri sera a Firenze dove si sono alternati sul palco artisti del calibro di Gianni Morandi, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Francesco Renga, Álvaro Soler, La Rappresentante di Lista e tanti altri. Secondo appuntamento in programma martedì 5 luglio a Modena, successivamente mercoledì 13 luglio a Mantova e ultima data mercoledì 20 luglio a Bologna. Oltre 20.000 le presenze previste per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno.

“Yoga è il nome del succo di frutta, l’eccellenza italiana che colora questa rassegna estiva all’insegna del ritorno ai concerti live e all’intrattenimento” dichiara Federico Cappi, direttore marketing retail di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio Yoga. “Questa partnership valorizza la migliore musica italiana unita alla frutta di qualità presente nei nostri succhi, raccolta proprio in questo periodo nelle nostre campagne. Yoga porta nelle quattro tappe del tour una carica di gusto, freschezza e allegria, in un mix di colori e sapori per un’esperienza davvero unica. Continuiamo così a investire sul brand dei succhi di frutta parlando soprattutto ad un pubblico giovane”.

Oltre ad essere presente nel titolo del music show, dando vita così a un naming coerente e frizzante, Yoga è protagonista di tutte le attività di comunicazione legate a Radio Bruno Estate anche con un corner dedicato nelle piazze dei quattro concerti, dove vengono distribuiti succhi di frutta Yoga per dissetare a suon di gusto tutti gli spettatori.

***

Yoga è la celebre marca dei succhi di frutta italiani nata nel 1946 a Massa Lombarda (RA) e di proprietà di Conserve Italia, consorzio cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (BO) e leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare. Conserve Italia associa oltre 14.000 produttori agricoli e lavora 550.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 13 stabilimenti produttivi, di cui 10 in Italia, 2 in Francia e uno in Spagna. Il fatturato del Gruppo Conserve Italia è di circa 872 milioni di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia a oltre 3.000 persone tra lavoratori fissi e stagionali e detiene, oltre a Yoga, altri marchi storici del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Derby Blue e Jolly Colombani.