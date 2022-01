Zolezzi (M5S): Importante ridurre rischi legati a uso eccessivo antibiotici

Entra in vigore oggi il nuovo regolamento europeo sui medicinali veterinari (regolamento UE 6/2019), al cui recepimento il MoVimento 5 Stelle ha contribuito in diverse fasi con l’obiettivo di tutelare la salute umana e quella animale. In particolare, la nostra attenzione si è concentrata sul fenomeno dell’antibiotico-resistenza generata dal ricorso eccessivo a questi farmaci, che crea appunto resistenza a virus, batteri e funghi prima sensibili a tali trattamenti”. Così Alberto Zolezzi, deputato del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni ambiente ed Ecomafie.

“Il recepimento della direttiva - riprende Zolezzi - rafforza anche il contrasto all’utilizzo dei farmaci a scopo anabolizzante negli allevamenti e ridurrà il ricorso agli antibiotici nei mangimi. Secondo il centro europeo per il controllo delle malattie infettive, sono 700mila i decessi nel mondo per resistenza antibiotica, ma il numero rischia di raggiungere i 10 milioni annui entro il 2050. L’Italia ha il record in Europa con 10mila decessi da resistenza antibiotica su 33mila nel 2018, mentre i decessi per infezioni ospedaliere sono 49mila l’anno in Italia, un terzo del dato complessivo nei Paesi della UE".

"Ecco perché è importante intervenire efficacemente in fase di prevenzione, anche informando correttamente cittadini e imprese sui danni prodotti da un ricorso eccessivo e non corretto agli antibiotici, e in fase di controllo e repressione di ogni abuso” conclude.