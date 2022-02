Zootecnia, Apolito (Coldiretti): la nuova PAC rischiava di essere un incubo per gli allevatori

"Non è la PAC dei sogni degli agricoltori, ma rischiava di essere l'incubo degli allevatori. Ci siamo resi conto che alcuni settori avrebbero subito un duro impatto. Per questo ci siamo seduti al tavolo del partenariato ribadendo che la politica agricola comune deve derivare da tutti gli agricoltori europei, trovando infine un giusto compromesso. Il settore deve essere autonomo, capace di auto approvvigionare l'unione. Questi fondi non sono assistenzialismo, ma benzina per gli investimenti e devono contribuire agli obiettivi che noi sposiamo. Siamo convinti che il percorso debba seguire la transizione. Non possiamo toccare il livello di compromesso che abbiamo raggiunto. L'Europa ci ha chiesto di abbassare il valore dei titoli, che dal 2023 si abbasseranno significativamente, per questo abbiamo chiesto misure di compensazione e l'ecoschema è una scelta giusta con 3 miliardi di euro in 5 anni. Dobbiamo però sbloccare le risorse già stanziate, così da trasformarli in impianto fotovoltaici e di biogas, così saremo meno dipendenti dai costi energetici ed evitare la perdita di sovranità alimentare: attenzione a non demonizzare alcuni settori".

Così Alessandro Apolito, Capo servizio tecnico di Coldiretti, in occasione dell'evento "La Nuova PAC 2023-2027: scenari futuri per il settore zootecnico".