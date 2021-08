Zootecnia, Assocarni esprime soddisfazione per aiuti alla filiera zootecnica

Assocarni esprime soddisfazione per gli aiuti significativi che sono stati concessi alla zootecnia con l’accordo Stato Regioni di ieri sera che ha dato il definitivo ok al decreto del MIPAAF che ha allocato 94 milioni a favore della zootecnia. Un ringraziamento particolare al Ministro Patuanelli e agli Assessori regionali che hanno dimostrato ancora una volta di avere a cuore il comparto zootecnico. Particolarmente importante, sottolinea Assocarni, che siano stati allocati 33 milioni ai vitelloni; 26 milioni di euro alla filiera di allevamento di vacche da latte; 6,5 milioni ai vitelli nati e allevati in Italia e 2,5 milioni ai vitelli allevati almeno 4 mesi in Italia. Fondamentale ora che Agea provveda in tempi rapidi a determinare il nuovo aiuto per far arrivare le risorse nelle tasche degli allevatori. Assocarni, conclude il comunicato, auspica altresì che il Ministero dell’Agricoltura possa mettere in pista una campagna istituzionale di informazione sulla carne bovina che possa sfatare le numerose fake news di cui è vittima il settore.

