Zootecnia, Bergesio, Lega: Inaccettabile che Ue finanzi produzione privata di “carne” in provetta con risorse pubbliche destinate a combattere Covid

“Invece di dare un aiuto agli allevatori in difficoltà – continua Bergesio -, parte dei fondi finisce alle aziende che creano carne senza passare dall’allevamento. In questo modo, come teme Coldiretti, si rischia di sostenere un’abile operazione di marketing che punta a modificare stili alimentari naturali basati su qualità e tradizione per favorire invece le multinazionali che del cibo hanno fatto un business anche a scapito dell’etica. Queste ultime fanno concorrenza sleale vendendo per carne prodotti creati in laboratorio e portando avanti una vera e propria campagna di demonizzazione della carne vera. Una grave minaccia per gli allevatori”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK