Zootecnia, Blasi (MIPAAF): la nuova PAC è una grande opportunità per l’attenzione al benessere animale

"Abbiamo una grande opportunità con la PAC, e ci siamo mossi per tempo in vista della programmazione, concentrandoci su alcuni temi del settoe zootecnico, soprattutto sul benessere animale. Parliamo del farmaco veterniario, della salute e delle emissioni. Il benessere animale è importante a livello europeo ed è confermato dal dibattito del consiglio dei ministri dell'agricoltura. Alla fine del 2020 è stato dato mandato alla Commissione per una certificazione comunitaria su questo tema e per salvaguardare la competitività del comparto europeo rispetto al contesto mondiale. Nel 2020 abbiamo approvato un sistema nel 2020 legato proprio a questo aspetto del benessere animale. Nel luglio 2021 abbiamo divulgato e condiviso il provvedimento, su cui sono arrivate diverse osservazioni, derivate principalmente dal mondo animalista e meno da quello produttivo. Dopo queste osservazioni il MIPAAF ha ultimato l'ultima versione e la metteremo a disposizione di tutti, così da essere approvato al più presto.

Così, Giuseppe Blasi, Capo Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali MIPAAF, in occasione dell'evento "La Nuova PAC 2023-2027: scenari futuri per il settore zootecnico".

"Abbiamo cercato di condividere una politica e successivamente di realizzarla . Il piano strategico pac e il PNRR. Questo prevede gli investimenti sul biometano, energia utile per il sistema e il sistema fotovoltaico per i tetti, così da migliorare anche il sistema di coibentazioni delle aziende agricole. Gli interventi di PAC e PNRR lavorano sul benessere e sulla transizione ecologica. Abbiamo fatto scelte importanti sul settore zootecnico attraverso il piano strategico, confermando il 50% del budget, mentre con gli ecoschemi concedono il 40% dei fondi per il settore zootecnico. Potremo dare attuazione al contrasto della microbicoresistenza. L'altra misura premia il pascolo estensivo, introdotta per contrastare fenomeni speculativi legati ai titoli PAC, come il pascolamento conto terzi che ha innalzato il valore fondiario. Il nuovo sistema interromperà questo fenomeno speculativo e darà contribuiti a chi ne ha bisogno. Altri strumenti sono contenuti nella parte di competenza delle regioni, gli strumenti del PNRR gestiti proprio dagli enti regionali. L'ultima questione riguarda la zootecnica di precisione e l'assistenza tecnica. Su questa si gioca la partita della transizione del piano strategico: l'avvio del sistema di certificazione della qualità nazionale deve essere la spinta completa alla creazione di un mercato di qualità".