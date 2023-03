Zootecnia, cambiamenti climatici e costo mangimi piegano le grandi aziende produttrici di carne e latticini. Nel 2030 perdite stimate per 24 mld dollari

La metà delle 40 principali aziende produttrici di carne e latticini nel mondo potrebbe registrare perdite operative entro il 2030. La riduzione dei profitti riflette principalmente un aumento dei prezzi dei mangimi e delle tasse sulla CO2 che si stima, potrebbero far contrarre il margine del 7%. Quelle del Nord America, tra cui Tyson Foods Inc. e il produttore di uova Cal-Maine Foods Inc. saranno tra le più colpite, visto che i margini di profitto diminuiranno in media dell'11%. Ma anche i grandi produttori di carne, come la brasiliana JBS SA e la cinese WH Group Ltd., saranno colpiti in modo marcato. È la previsione contenuta in uno studio di FAIRR, un'organizzazione no-profit fondata da Jeremy Coller, chief investment officer della società di private equity britannica Coller Capital che si occupa dei rischi ESG nel settore alimentare globale con il sostegno di investitori che gestiscono un patrimonio di 70.000 miliardi di dollari e ripresa da Bloomberg.

Le previsioni si basano sul presupposto che le temperature medie globali aumenteranno di 2°C entro il 2100. In questo scenario, e in assenza di misure di mitigazione, la metà delle 40 aziende zootecniche valutate opererebbe in perdita nel 2030.

"C'è molto valore a rischio - ha dichiarato Maria Lettini, direttore esecutivo di FAIRR -. Vogliamo che gli investitori abbiano una voce chiara" nel convincere i produttori di carne a valutare e gestire i rischi delle temperature più elevate sulle loro catene di approvvigionamento e sulla loro eventuale redditività.

Un recente rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC)ha avvertito che è probabile che il mondo superi 1,5°C di riscaldamento "nel breve termine". Gli allevatori di bestiame sono vulnerabili perché l'offerta di colture alimentari come il mais e la soia può essere influenzata dall'eccesso di calore, dalla siccità e dal cambiamento dei modelli di precipitazioni. Attualmente, solo sei delle 40 aziende analizzate hanno effettuato analisi di scenari climatici.

"La maggior parte delle aziende non ha un'analisi dello scenario climatico", ha dichiarato Tovia Rosner, che gestisce il Fondo per la sicurezza alimentare di Allianz Global Investors, con un patrimonio in gestione di 69 milioni di dollari. "È una cosa che sicuramente insisteremmo per ottenere nei nostri impegni".

Il potenziale impatto sui profitti dell'industria è dovuto principalmente all'aumento dei costi legati al clima, che secondo FAIRR dovrebbero aumentare in media di oltre il 9%. Di questo aumento, il 5% è legato all'aumento dei prezzi dei mangimi e il 4% alle tasse sulle emissioni di anidride carbonica previste per il bestiame. L'associazione suggerisce che i grandi produttori di carne e latticini possono mitigare il rischio diversificando i prodotti, utilizzando ingredienti alternativi per i mangimi e orientando i portafogli verso alternative a base vegetale.

Le aziende nordamericane sembrano essere le più esposte a potenziali perdite. Secondo la FAIRR, su sei aziende analizzate, i margini di profitto si ridurrebbero in media dell'11% entro il 2030, a causa di un aumento medio dei costi del 15% che riflette principalmente l'aumento dei prezzi dei mangimi. "Uno dei risultati principali è che il Nord America subirà un impatto maggiore a causa del prezzo del mais", ha dichiarato Simi Thambi, economista climatico dell'organizzazione no-profit.

L'impatto della carbon tax è più difficile da definire. Nessun Paese ha ancora imposto una carbon tax all'agricoltura, anche se i meccanismi di tariffazione delle emissioni di altri settori sono diventati più popolari. La Nuova Zelanda, dove la metà di tutte le emissioni proviene dall'agricoltura, è tra i primi Paesi a proporre una tassa sulle emissioni agricole.

I dati FAIRR rappresentano "un confronto tra scenari che può aiutare le aziende zootecniche e gli investitori a comprendere l'incertezza che deriva dal cambiamento climatico", ha dichiarato Lettini.

