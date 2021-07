Zootecnia, Centinaio: Dare presto via libera ad aiuti settore

“La zootecnia italiana è sostenibile, di qualità e rispettosa del benessere animale. Se si chiede ai produttori di essere ancora più sostenibili e di rispettare ancora di più l’ambiente è importante che la filiera abbia fondi adeguati per poter affrontare le sfide che ha davanti. Per questo auspico che la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dia al più presto il via libera al decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che stanzia per il settore - per l’anno 2021 - risorse pari a 94 milioni di euro, dei quali 24 milioni di euro alla filiera di allevamento di vacche da latte di qualità”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, che ricorda come il settore sia stato “negli ultimi tempi vittima di fake news e di attacchi ingiustificati non supportati da evidenze scientifiche, sia per quanto riguarda la salute sia dal punto di vista ambientale. Da dati Ispra la zootecnia italiana rappresenta il 5,6% delle emissioni di gas serra, contro una media mondiale del 18% in base a dati Fao e il nostro latte è buono e sicuro. Questi fondi sono un aiuto per la filiera, soprattutto ora che ha subito pesanti ripercussioni a causa delle restrizioni che si sono rese necessarie per contrastare la pandemia”. ​

