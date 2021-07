Zootecnia, Centinaio: Filiera già sostenibile, ora creare condizioni per ulteriore passo avanti

"In Italia la filiera della zootecnia è già sostenibile, di qualità e rispettosa del benessere animale. Nel momento in cui ci viene chiesto di essere ancora più sostenibili e di rispettare di più l'ambiente l'importante è non pretendere l'impossibile. E se si chiedono sforzi ai produttori e alla filiera ci devono essere anche fondi adeguati per poterli affrontare". Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, intervenendo alla tavola rotonda Uniceb-Assocarni sul tema "Sostenibilità dei sistemi zootecnici italiani: traguardi raggiunti e obiettivi futuri". "Altra questione cruciale - ha aggiunto - è quella della reciprocità: non posso pensare che i nostri produttori abbiano standard elevatissimi e quindi con alti costi e si permetta poi in Europa di importare prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo dove siamo sicuri che gli standard siano i medesimi?". "L'innovazione deve essere di filiera, ma deve riguardare anche il nostro modo di lavorare - ha continuato Centinaio - . Purtroppo i ministeri hanno parlato poco fra loro in questi anni. Personalmente sono abbastanza ottimista, perché con questo presidente del Consiglio le sfide che ci attendono si possono vincere".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK