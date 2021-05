Zootecnia, Centinaio (Mipaaf): Berlinguer si scusi per aver dato dei criminali a nostri allevatori

“Ci aspettiamo le scuse di Bianca Berlinguer. È inconcepibile che si usi il servizio pubblico per esprimere opinioni personali che denigrano i nostri allevatori e la nostra zootecnia, accusandoli di pratiche illegali. Dirsi “sicura” che nei nostri allevamenti siano somministrati ormoni ufficialmente vietati senza che quest’affermazione venga supportata da evidenze scientifiche è gravissimo. Basta fake news. Proprio oggi alla Camera sono stati presentati i risultati di una ricerca dell'Istituto zooprofilattico di Lombardia ed Emilia Romagna sulla presenza di antibiotici nel latte. Il risultato? Su 1.200 allevamenti bovini analizzati in Lombardia e oltre un milione di tonnellate di latte, ovvero quasi la metà della produzione regionale, i campioni sono tutti risultati negativi alla presenza di molecole di antibiotici, con un residuo cento volte inferiore a quanto prevede la legge. Questi sono dati oggettivi, non opinioni. Il nostro Made in Italy agroalimentare fa rima con salute e qualità. Abbiamo un eccezionale sistema di controlli che certifica l’altissimo livello dei nostri prodotti. La Rai ponga immediatamente rimedio, prima che comportamenti del genere si traducano in un danno per tutti, non solo per il nostro Made in Italy ma anche per lo stesso servizio pubblico”. Lo afferma il sottosegretario al Mipaaf Gian Marco Centinaio.

