Zootecnia: Dairy Show Holstein parla italiano

È una “veterana” del ring la vincitrice del 20° Dairy Show ospitato nel ring di Fieragricola di Verona, dove sono sfilati 206 animali provenienti da allevamenti italiani e austriaci, sotto lo sguardo attento del giudice canadese Pierre Boulet. La campionessa assoluta della razza Holstein è la bovina «Du Bon Vent Inkapi» dell’Allevamento Beltramino di Torino: nove anni di età, sei parti, 14.000 chilogrammi prodotti in una lattazione e in tutta la carriera circa 60.000 litri di latte. Nel 2016, sempre nel ring di Fieragricola, la stessa vacca si era aggiudicata la palma di “Riserva assoluta” della mostra, quando all’epoca era al primo parto. Grande soddisfazione per Mauro Beltramino, titolare dell’azienda a Buriasco (Torino) con 250 capi in stalla, dei quali 100 in lattazione. Il latte prodotto è destinato alla Centrale del Latte di Torino per il segmento del fresco di alta qualità. Azienda particolarmente attenta alla sostenibilità, pratica l’agricoltura di precisione e produce energia rinnovabile tramite pannelli solari sul tetto della stalla ed è associata con altre sei realtà zootecniche del territorio per la gestione consortile di un impianto di biogas della potenza di 1 Megawatt. Doppietta dell’allevamento Errera Holsteins di Borgo Virgilio (Mantova) per la “Campionessa riserva vacche” (alla bovina «Sabbiona Tiky») e per la “Menzione d’onore delle vacche” (a «Doorman Heloise»). Il Dairy Show della 115ª edizione di Fieragricola ha introdotto anche le categorie dedicate alla Red Holstein, vinta dall’animale «Piniere Farm Power R Dafne», dell’azienda agricola Dabbene Giuseppe e Oddenino Giovanni di Candiolo (Torino), e il concorso della razza Jersey, con la vittoria di «Lida», bovina di proprietà della società agricola Bertoletta di Zilocchi di Pegognaga (Mantova).