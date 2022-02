Zootecnia, De Rocco (Intercarne Italia): Sostenibilità ambientale non sia a scapito di quella sociale ed economica. Ora garantire reddito e strategie chiare

“L’attuale situazione mondiale dimostra quanto sia evidente l’interconnessione tra tutte le fasi della filiera e tutti i settori, con ripercussioni che si riflettono a livello globale. Questa situazione sta dimostrando la sua devastante forza perché si sono rotti degli equilibri. La pandemia ha fatto emergere che le politiche di sviluppo non sono state giuste nè per la zootecnia nè per gli altri settori.”

Così Alessandro De Rocco, Presidente IntercarneItalia nel corso del webinar “La nuova PAC 2023 – 2027 Scenari futuri per il settore zootecnico” organizzato da Assocarni e Coldiretti.

“Sulla pac, abbiamo avuto risorse limitate ma con la consapevolezza che andavano spese bene. Abbiamo cercato di fare il massimo, con un grande sforzo ma le aspettative sono state disattese. Un grande lavoro è stato fatto anche dal ministero ma occorreva gestire e stanziare le risorse in maniera diversa.

Ci si è concentrati troppo sulla sostenibilità ambientale e meno su quella sociale ed economica. Quella ambientale ha preso il sopravvento e ha fatto fare scelte sbilanciate.

Gli allevatori e agricoltori italiani sono però già molto avanti sulla sostenibilità e il benessere animale. Siamo i primi a volere il bene del territorio ma questo non sempre ci viene riconosciuto come invece dovrebbe essere. Mi aspettavo per il settore zootecnico strumenti diversi dunque, serve creare marginalità all’interno delle aziende. Servono investimenti e strategie chiare a lungo termine per fare investimenti. C’è la necessita di dare reddito alle aziende agricole, altrimenti tra qualche anno non avremo più ricambio generazionale”.