Zootecnia, D’Eramo (Masaf) riceve delegazione Copagri: Al lavoro per superare criticità

Il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo ha ricevuto al Masaf una delegazione della Confederazione Produttori Agricoli – Copagri. Per la Confederazione oltre al presidente nazionale Tommaso Battista, erano presenti Roberto Cavaliere, presidente di Copagri Lombardia, e i presidenti di Copagri Brescia Alessandro Baronchelli e di Copagri Cremona Emanuele Corradi. L’incontro è stato convocato in seguito alla protesta dei giorni scorsi in Lombardia con la quale gli allevatori hanno voluto richiamare l’attenzione sulla crisi della zootecnia e sulle problematiche che sta affrontando il comparto, e anche sulle difficoltà causate dalla notifica di atti di pignoramento, relativi alla riscossione delle multe legate alle quote latte. D’Eramo ha ascoltato le istanze dei produttori e ha sottolineato che non appena ricevuta la delega alle questioni relative all’applicazione nazionale del regime comunitario del settore lattiero-caseario, ha “avviato interlocuzioni, con i tecnici del ministero e con Agea, per trovare una soluzione più equilibrata possibile”. Il sottosegretario si è impegnato a proseguire il confronto coinvolgendo tutti i soggetti interessati. “Insieme al ministro Lollobrigida - ha detto - lavoreremo per salvaguardare e valorizzare la filiera lattiero-casearia nazionale, che è fondamentale per il nostro agroalimentare e per la nostra economia, nel rispetto degli obblighi comunitari”. “Ringraziamo il ministro e il sottosegretario per la grande attenzione riservata a un comparto di fondamentale importanza per l’agroalimentare e per l’economia del paese - ha affermato il presidente Copagri Battista - e, in particolare, per la disponibilità manifestata nei confronti delle istanze di tanti allevatori”.