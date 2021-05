Zootecnia, IZSLER: i dati reali contro le fake news. Centinaio, Rolfi e Golinelli: residui presenti 100 volte meno di quanto consentito da legge

"I numeri ci dicono che gli allevamenti zootecnici non sono il problema. Quando si parla di allevamenti intensivi come fonte di malattie anche l'Oms dice che il 70 per cento dei casi non proviene dalla zootecnia. E l'Ispra ci dice che solo il 10 per cento delle falde acquifere sono inquinate da allevamenti zootecnici", spiega Guglielmo Golinelli, Lega. "In televisione passano spesso delle false notizie. Anche a proposito del consumo di acqua necessaria per gli allevamenti. Tutti dati che vanno nella direzione opposta rispetto a quanto riportato dai dati reali". Nel 99,9 per cento dei casi di quanto si acquista un prodotto italiano abbiamo la certezza di mangiare qualche cosa di buono, sano e di utile all'economia nazionale", conclude.

