Zootecnia, ministro e filiera: stop fake news. E Farinetti attacca carne e difende Prosek. Ma per Ue nostra agricoltura inquina 7%

Farinetti difende il Prosek croato, e lo fa dalla televisione pubblica di Rai2. Il fondatore di Eataly infatti è contrario a ogni forma di 'sovranismo alimentare'.

Diversa è la questione quando si parla di dati che, se non riportati in maniera esatta, rischiano di provocare danni per i settori produttivi. Natale Farinetti (detto Oscar) difendendo l'alimentazione a base di insetti e creata in laboratorio, ha sostenuto nel corso della trasmissione Restart che l'agricoltura è una dei maggiori responsabili dell'inquinamento mondiale.

Appena il giorno prima nel corso del Dairy Summit di Verona, il ministro e la filiera avevano ribadito la necessità di non diffondere fake news sul settore. A mettere i puntini sulle "i" il capo degli Affari europei Legacoop e già assessore all'agricoltura dell'Emilia Romagna Simona Caselli. Ha spiegato infatti che, quando viene riportato che l'agricoltura è responsabile del 28 per cento delle emissioni Co2, non viene specificato - se non si studiano o leggono attentamente i documenti - che vengono accorpati settori come l'agricoltura, la produzione industriale agroalimentare, la distribuzione e la deforestazione che da sola rappresenta la responsabile del 9 per cento di quel 28 per cento. Il sistema alimentare globale, che include tutte le emissioni generate lungo l’intera filiera dalla produzione fino al consumo, contribuisce per circa il 25-30% delle emissioni antropogeniche di gas serra. Questo vuol dire che sono compresi i prodotti ultraprocessati.

L'attività settoriale per l'industria manifatturiera ed estrattiva e per i settori agricoli è espressa in termini di valore aggiunto lordo (VAL) in euro (Eurostat, 2020f - per l'industria; Eurostat, 2020g - per l'agricoltura). Il VAL è una misura del valore dei beni e dei servizi prodotti dal settore.

L'agricoltura da sola - dati dell'Agenzia europea per l'Ambiente - è responsabile in media dell'11 per cento delle emissioni Co2 in Europa. L'agricoltura italiana - sempre dati europei - rappresenta il 7 per cento delle emissioni.

Non solo: Farinetti ha anche sostenuto che se continuassimo a mangiare tutti carne, non basterebbero 7 pianeti.

Proprio ieri nel corso del Dairy Summit in presenza del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e di tutti gli esponenti della filiera, è stata ribadita l'importanza di non diffondere fake news sull'agricoltura e sulla zootecnia. Sottolineando ancora una volta l'importanza di un'informazione corretta.

