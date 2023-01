Zootecnia, Prandini (Coldiretti): situazione critica, aziende a rischio chiusura. Ora aumentare capacità produttiva e dare risposte ad allevatori. VIDEOINTERVISTA

“La situazione è particolarmente critica per quanto riguarda la zootecnia italiana. Un'azienda agricola su dieci rischia la chiusura e una su tre si trova comunque in fortissima difficoltà. Tutto questo deriva principalmente dal periodo legato al covid e poi dallo scontro bellico, con l'innalzamento esponenziale di tutti i costi di gestione da parte delle nostre imprese e da parte dei nostri imprenditori. È proprio per questo motivo che il lavoro è continuo con il Governo per cercare di dare risposte concrete ai bisogni proprio delle nostre attività. Non vogliamo diminuire, vogliamo invece aumentare la capacità produttiva per competere ancora di più a livello mondiale, ma soprattutto per creare le condizioni per le quali si diano certezze ai nostri consumatori. Un lavoro difficile, impegnativo, ma sicuramente sotto questo punto di vista Coldiretti e il sistema allevatori daranno il massimo per dare quelle risposte che i nostri allevatori si meritano.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione di Sant’Antonio Abate, il Patrono degli animali, in Piazza San Pietro a Roma.