Zootecnia, Scordamaglia (Assocarni): Settore fondamentale per economia e presidio territoriale. Transizione verde possibile solo con l’agricoltura

“La giornata di oggi coincide con la scelta di una movimentazione da parte di Coldiretti per esprimere lo stato di estrema difficoltà delle nostre filiere produttive e in particolare di quella zootecnica. Ci troviamo nel mezzo di una tempesta perfetta, con l’aumento dei costi energetici che vanno ad incidere sulla nostra produzione e sulle nostre marginalità.

È un momento particolare a livello europeo, in cui la pac per la prima volta diventa una politica subordinata. Viene subordinata a un quadro legislativo, quello del Farm to Fork, non declinato ma dichiarato solo negli obiettivi e che rischia di considerare l’agricoltura un nemico invece che un alleato preziosissimo per la transizione. Infatti la transizione verde si fa con l’agricoltura o non si fa, questo per noi è molto chiaro.”

Così Luigi Scordamaglia, Presidente Assocarni nel corso del webinar “La nuova PAC 2023 – 2027 Scenari futuri per il settore zootecnico” organizzato da Assocarni e Coldiretti.

“Abbiamo dunque una pac subordinata ad altri obiettivi che però sono privi di una valutazione d’impatto, come il nostro stesso governo ha sottolineato. Ci sono studi di paesi terzi che ci allertano e sottolineano la loro preoccupazione per le conseguenze di un calo produttivo, mentre invece l’Europa non ha ancora prodotto nessuno studio a riguardo.

C’è un contesto mondiale che poi sta cambiando. Sottolineo come la produzione di carne bovina ed ovina non si industrializza, ha bisogno di uomini che vivono la terra e non possono essere sostituiti da grandi allevamenti. Servono gli uomini e per tenerli sulla terra, in un momento di cambio generazionale, è necessario garantire un reddito adeguato. Oggi a livello globale c’è un contesto favorevole e la domanda supera l’offerta. Questo ha comportato un incremento dei costi dei nostri animali e finalmente gli si dà un giusto riconoscimento. Dobbiamo però essere certi che questa non sia una fiammata ma che si consolidi con una politica agricola adeguata. L’Italia ha fatto la sua proposta. Ringrazio poi il ministro per aver indirizzato le risorse, sarebbe stato facile dare un po’ a tutti ma questo avrebbe voluto dire cancellare le opportunità per tutti. Indirizzare le risorse verso la zootecnia è fondamentale perché non è solo valore economico ma anche presidio territoriale ed economia circolare.”