Mentre gli agricoltori e gli allevatori affrontano una crisi di sovraffollamento del bestiame, impianti di confezionamento di carne chiusi e profitti in calo, gli esperti avvertono gli sforzi dell'amministrazione Trump per aiutare i produttori di carne suina e di maiale non sono sufficienti per salvare le aziende agricole che forniscono carne agli americani. È quanto riporta la Cnn.

La filiera lamenta preoccupazioni per la potenziale scarsità di carne e la disperazione dei produttori di carne suina che stanno esaurendo lo spazio per i loro maiali.

Il segretario all'Agricoltura Sonny Perdue ha annunciato la scorsa settimana che il suo dipartimento avrebbe utilizzato i fondi per offrire agli agricoltori e agli allevatori 16 miliardi di dollari di pagamenti diretti nel tentativo di ammortizzare le perdite dovute a Covid-19. L'USDA acquisterà anche 3 miliardi di dollari di carne fresca, latticini e prodotti da distribuire presso banche alimentari e altri gruppi della comunità.

Ma alcuni produttori di carne sostengono che il programma di pagamento contiene troppe restrizioni per consentire il mantenimento dell'offerta di carne della nazione.

"È più un gesto politico", ha detto Stephen Mayer, un economista della Kearns & Associates che lavora con l'industria della carne suina.

L'amministrazione Trump e il Congresso hanno lottato per tenere il passo alle richieste senza precedenti create da Covid-19 e le ricadute economiche che ha scatenato. Alla fine del mese scorso il Congresso ha approvato il più grande disegno di legge di stimolo nella storia degli Stati Uniti così come un programma di prestiti alle piccole imprese da 350 miliardi di dollari. L'USDA ha ricevuto 9,5 miliardi di dollari in quella legge di stimolo e attingerà ad altre fonti di finanziamento per il suo sforzo di soccorso all'agricoltura.

L'USDA ha accantonato 5,1 miliardi di dollari per i pagamenti ai produttori di carne bovina e 1,6 miliardi di dollari per i pagamenti ai produttori di carne suina. Questi pagamenti sono limitati a 250.000 dollari per agricoltore e 125.000 dollari per la merce - il che significa che le grandi aziende agricole che forniscono grandi quantità di carne non saranno in grado di recuperare le perdite.

"I 1,6 miliardi di dollari di pagamenti non scalfiscono la superficie delle perdite subite dai produttori", ha detto alla CNN Jim Monroe, portavoce del National Pork Producers Council. "Perderemo molti produttori a causa di questa situazione".

"In particolare, il tetto di 250.000 dollari per individuo e il tetto di 150.000 dollari per merce lascia molti dei nostri produttori - quelli che hanno fatto grandi investimenti nei maiali - alle spalle e farà danni a lungo termine a un sistema di produzione di carne suina che è l'invidia del mondo se non viene affrontato presto", ha aggiunto Monroe.

Gli avvertimenti arrivano con l'aumento degli stabilimenti di lavorazione della carne in tutto il paese che ogni settimana chiudono i battenti a causa di malattie tra i lavoratori.

"Penso che la fornitura di carne di maiale inizierà a scarseggiare, probabilmente la prossima settimana", ha detto Mayer. "Anche se il servizio di ristorazione è lento, si vedrà che la fornitura si riduce a un livello molto basso, cercando di tenere aperti i negozi al dettaglio".

Mayer ha detto che circa il 29% della capacità di lavorazione dell'industria è attualmente in calo - e il peggio potrebbe ancora venire, con i casi di Covid-19 che non hanno ancora raggiunto il picco nelle parti del paese dove si trovano alcuni degli impianti più grandi.

La Tyson Foods ha chiuso il suo più grande impianto di maiale mercoledì dopo che la struttura di Waterloo, Iowa, è stata collegata a 182 casi di coronavirus. L'azienda ha poi annunciato che avrebbe temporaneamente chiuso anche il suo impianto di Logansport, Indiana, che lavora 3 milioni di libbre di carne di maiale al giorno, entro la fine della settimana.

Un portavoce dell'USDA ha detto che l'agenzia continuerà ad aggiornare il suo programma di soccorso con maggiori dettagli strada facendo, e ha evidenziato che i suoi funzionari "valuteranno gli impatti e lavoreranno con il Congresso" se saranno necessari ulteriori finanziamenti.

"L'USDA ha lavorato per costruire questo programma dalle fondamenta, valutando gli impatti di COVID-19 in tutto il settore agricolo e alimentare e poi ha esaminato le risorse che avevamo a disposizione per fare il meglio possibile con quello che abbiamo", ha detto il portavoce alla CNN. "I numeri rilasciati sono stime basate su questo processo e chiaramente non tengono conto di tutte le possibili perdite che si sono verificate. Questo vuole essere un programma inclusivo e maggiori informazioni saranno fornite nella definizione delle regole".

Dermot Hayes, professore di economia alla Iowa State University, ha detto che il piano di pagamento diretto dell'amministrazione Trump lascia fuori gran parte dell'industria della carne suina perché è dominata dai grandi produttori.

"I primi 40 allevamenti di scrofe producono e possiedono i due terzi dei maiali negli Stati Uniti", ha detto Hayes. "Il più piccolo dei primi 40 produttori, quest'anno perderà circa 18 milioni di dollari".

"125.000 dollari sono solo una goccia nel mare, e non ha senso dal punto di vista economico", ha aggiunto.

Con così tanti impianti di lavorazione offline, alcuni produttori di carne suina faticano ad accudire e ad ospitare il crescente numero di suini che non riescono più ad arrivare sul mercato.

Monroe ha detto di non essere venuto a conoscenza di casi specifici in cui i produttori di carne di maiale sono costretti ad abbattere il loro bestiame a causa della chiusura di importanti impianti di lavorazione - ma ha detto che le condizioni disperate in cui versano gli allevatori potrebbero presto costringerli a confrontarsi con "decisioni molto tragiche per il benessere degli animali".

"L'ultima cosa che un allevatore vuole fare è l'eutanasia degli animali. È l'ultima risorsa", ha detto. "Ma se non si possono mandare i maiali al mercato, le stalle cominciano a diventare sovraffollate, si cominciano ad avere problemi di accesso al cibo e all'acqua per i singoli animali, e queste sono sfide per il benessere". E l'ultima cosa che si vuole è che gli animali soffrano".

"Il valore del maiale sono scesi praticamente a zero e gli agricoltori sono in crisi finanziaria", ha aggiunto Monroe.

Anche l'industria della carne bovina è in difficoltà.

La National Cattlemen's Beef Association ha scritto a Perdue giovedì scorso, avvertendo in una lettera che l'attuale struttura del programma di aiuti all'agricoltura dell'amministrazione "porterebbe molti produttori a non trarre quasi nessun reale sollievo da questi fondi".

"Questo non è latte che può essere versato o colture che possono essere scavate sotto, questi sono animali vivi, e ci sono pochissime opzioni se non riescono a portarli al mercato", ha detto.

Colin Woodall, CEO della National Cattlemen's Beef Association, ha detto che i leader dell'industria stanno ancora aspettando i dettagli dall'amministrazione Trump su come funzioneranno i pagamenti ma ha detto che il profilo attuale suggerisce che l'amministrazione non sta offrendo tanto sollievo ai produttori agricoli quanto ad altre parti dell'economia.

"C'è la preoccupazione che gli agricoltori e gli allevatori siano trattati in modo diverso qui, e dobbiamo capire come risolvere la situazione", ha detto Woodall alla CNN. "E' ovvio che dobbiamo tornare al Congresso e chiedere più fondi".

-RIPRODUZIONE RISERVATA-