Controcarne, Vilsack su Zootecnia: Non c’è alcun progetto amministrazione Biden di limitare consumo carne rossa

Il segretario Usa all'Agricoltura Tom Vilsack ha respinto l’ipotesi secondo cui il presidente Joe Biden intende impedire agli americani di mangiare hamburger e bistecche come parte dei suoi piani per combattere il cambiamento climatico. “Non c'è alcuno sforzo progettato per limitare l'assunzione di carne di manzo da parte della Casa Bianca o dell'USDA - ha detto Vilsack durante un briefing online ospitato dal North American Agricultural Journalists -. A volte, nel mondo politico, vengono fatti dei giochi e vengono poste al centro del dibattito delle questioni sapendo bene che non c'è alcuna base fattuale”. “Non c'è nessun desiderio, nessuno sforzo, nessun comunicato stampa, nessun documento politico - niente che possa sostenere l'idea che l'amministrazione Biden stia per suggerire alla gente di mangiare meno carne - ha detto Vilsack -. O che l'USDA abbia qualche programma per ridurre il consumo di carne. Semplicemente non è il caso". Vilsack – riporta Politico - ha ribadito che le emissioni dalla produzione di bestiame potrebbero essere affrontate con innovazioni come additivi per mangimi o tecnologia di cattura del metano. L'amministrazione finora ha puntato molto sugli incentivi finanziari per gli agricoltori in modo che adottino volontariamente pratiche più rispettose del clima.

