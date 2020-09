100 anni di Confagricoltura, Giansanti: un nuovo punto di partenza verso sostenibilità e innovazione. Ma no a cibo sintetico. VIDEOINTERVISTA

Il presidente di Confagricoltura spiega come, in questi cento anni, l'agricoltura sia cambiata molto. "Nel nostro Dna c'è l'innovazione. L'utilizzo della chimica ha avuto un ruolo straordinario come anche la meccanizzazione. Ora ci aspetta la sfida della digitalizzazione. Non ci dobbiamo fermare perché il futuro non è solo vincere la sfida sui mercati ma anche quella di vincere contro le multinazionali che spingono sempre di più per il cibo sintetico, ovvero fatto in laboratorio invece che da matrice agricola", conclude.

