100ANNI CONFAGRICOLTURA, ABI: COLLABORARE PER ACCEDERE A FONDI UE SU GREEN DEAL

Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi ha introdotto, nel corso della celebrazione per i 100 anni di Confagricoltura, il tema finanziario e delle erogazioni economiche alle imprese: “Con l’abbandono del modello di credito specializzato, c’era il rischio di una diminuzione delle immissioni dei prestiti, ma con il testo unico bancario non c’è stato un calo nell’erogazione. Questo ha permesso di salvaguardare le imprese agricole dai crediti deteriorati, inferiori rispetto ad altri settori”. Per Sabatini conta il processo di cambiamento verso il green deal: “Dobbiamo collaborare per avere un migliore accesso ai finanziamenti dell’Ue, soprattutto quelli dedicati alle aree rurali”.

