100ANNI CONFAGRICOLTURA, FEDERDISTRIBUZIONE: NELLA GDO SIAMO INDIETRO, AL 70ESIMO POSTO IN EUROPA

Marco Pagani, Federdistribuzione, lega il futuro dell’agroalimentare a quello della distribuzione: “Anche noi festeggiamo nel 2020 per i nostri 60 anni. Nella Gdo siamo indietro rispetto agli altri paesi europei, la nostra associata più grande è solo al 70mo posto in Europa", spiega nel corso della celebrazione per i 100 anni della Confagricoltura. "Dobbiamo lavorare sui consumi, dove il mercato è sceso negli ultimi anni. Non possiamo permetterci di dimenticare i consumi alimentari se vogliamo tornare a crescere. Uno dei temi fondamentali riguarda il miglioramento della filiera alimentare, dobbiamo renderla più efficiente. Ma dobbiamo guardare anche nelle relazioni commerciali tra agricoltura e grande distribuzione”.

