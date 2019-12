2019-2020, GALLINELLA: SODDISFATTO PER L.BILANCIO. ORA PENSARE IN GRANDE E ALLA PESCA, PER TROPPO TEMPO DIMENTICATA

"L'anno 2019 parte con il decreto Semplificazione con il quale si mette un punto fermo sull'etichettatura consolidato anche in Conferenza Stato Regioni sulle carni suine. L'auspicio è quello proseguire con la mediazione con tutti i paesi con cui abbiamo importanti scambi commerciali perché le barriere tariffarie non sono il percorso da perseguire". Così ad AGRICOLAE il presidente della commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella nel tracciare l'andamento del 2019 e pensando al futuro 2020. "Occorre invece - prosegue - combattere l'italian sounding e la contraffazione attraverso una strategia di promozione e comunicazione del made in Italy all'estero".

Poi le filiere, "compattarle per fare in modo che non ci siano parti debole" e le fitopatie come la Xylella e la cimice, "per le quali - spiega - servono piani ad hoc". "Importante poi che le pratiche sleali, siano state finalmente recepite dal Parlamento che ora dovrà lavorare per renderle il più possibile efficienti".

"Mi auguro che si possa proseguire con il percorso di semplificazione, anche portando a termine le leggi rimaste in sospeso come quella della filiera corta", continua poi il presidente della Comagri Camera che aggiunge: "questa legge di bilancio porta all'agricoltura 600 milioni di euro all'agricoltura in tre anni. Sono soddisfatto, possiamo fare sempre di più ma per i miracoli non siamo ancora attrezzati. Per la prima volta - ricorda - abbiamo introdotto l'agricoltura 4.0, ovverso l'estensione delle agevolazioni al credito di imposta previsto da Industria 4.0 anche al comparto agricolo".

Infine la pesca, "obiettivo del 2020", conclude, per "sostenere un comparto che interessa tutta l'Italia nella sua lunghezza per oltre 700 chilometri. Perché i lavoratori del mare in questi ultimi anni sono stati dimenticati".

