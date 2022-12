2022-2023, l’editoriale di Cristiano Fini: imprenditori agricoli capaci di trasformare ansie negative in energia positiva

Lo scenario che si presenta alle aziende agricole italiane è molto incerto e l’anno che ci aspetta potrebbe rivelarsi persino più complesso di quello appena trascorso, pressate dagli aumenti dei prezzi e dei tassi di interesse. L’auspicio è che con il nuovo anno si possano affrontare immediatamente le problematiche non risolte e si possa pianificare un nuovo vero piano strategico mirato a rafforzare tutto il settore primario, attribuendo il giusto valore alla nostra agricoltura e l’equilibrio del reddito per gli imprenditori. È infatti, indispensabile guardare al futuro cercando di anticipare la soluzione dei nodi irrisolti dell’economia rurale, senza dover ogni volta rincorrere le crisi, come è successo nell’anno passato, ad esempio, con l’annosa problematica dell’emergenza idrica. Cia, da grande e solida organizzazione, farà la sua parte, evidenziando problemi e criticità, ma allo stesso tempo portando sul tavolo proposte concrete e attuabili. Oggi ci troviamo di fronte alla sfida più importante, quella del cambiamento climatico, ma siamo fiduciosi che la tecnologia e il digitale, applicati all’agricoltura, potranno segnare la grande svolta, permettendo di produrre di più, preservando le risorse naturali, grazie al contenimento degli interventi chimici.

Nel 2023 la parola chiave sarà innovazione, che porterà sempre più nelle nostre campagne strumenti e soluzioni smart come la sensoristica applicata all’irrigazione, ma anche l’automazione per la gestione integrata delle colture e la protezione dalle calamità, siano eventi atmosferici avversi o attacchi di parassiti. Per poter continuare a produrre cibo fresco e sano gli agricoltori dovranno, dunque, utilizzare tutte le risorse messe in campo dalla scienza, ma per produrre di più e meglio, il settore primario deve poter contare su grandi investimenti in ricerca e innovazione attraverso un piano serio e concreto che implementi la digitalizzazione delle campagne, ancora largamente deficitarie delle infrastrutture necessarie. Nei prossimi mesi, quindi, noi di CIA ci impegneremo affinché in Europa si acceleri il processo legislativo sulle nuove tecniche genomiche, determinanti per lo sviluppo di un sistema agroalimentare sostenibile. Le moderne biotecnologie renderanno le piante più resistenti, perfezionandone il corredo genetico -come già avviene in natura- con il risultato di un aumento delle rese, della riduzione dei prodotti chimici e del risparmio di risorse idriche. Auspichiamo, inoltre, una proposta legislativa nazionale che permetta le prime sperimentazioni in campo e possa dare un segnale importante a Bruxelles. In ambito UE manteniamo sempre la guardia alta. Ancora troppi i dossier aperti che possono mettere in crisi il nostro comparto, a partire dal Nutriscore, fino alla drastica riduzione dell’utilizzo dei fitofarmaci.

E’, dunque, fondamentale fare squadra fra istituzioni, associazioni agricole e tutto il sistema dell’agroindustria per respingere gli attacchi che arrivano da alcune potenti lobby. Il nostro obiettivo è comunicare come l’agricoltura sia un settore strategico che tutti i cittadini italiani ed europei devono considerare come un bene comune. Dobbiamo opporci alle fake news che danneggiano soprattutto la zootecnia, criminalizzata per la produzione di gas climalteranti e l’alto consumo di acqua, col risultato di incentivare sempre più la sostituzione di queste carni con la promozione dei cibi sintetici. E’ opportuno riportare il dibattito nelle giuste sedi scientifiche, evidenziando i dati reali dell’impatto delle filiere bovine sull’ambiente e mettendo in risalto le buone prassi legate al benessere animale nelle stalle italiane. Occorre, altresì, ricordare l’importanza strategica della zootecnia nella produzione di biogas e biometano (siamo il quarto Paese al mondo per numero di impianti), che possono essere risorse rilevanti come risposta all'attuale crisi energetica. L’indebolimento del settore zootecnico costituirebbe, infine, anche un serio problema per le aree interne, dove gli allevamenti rappresentano spesso l’unica garanzia di mantenimento del precario assetto socio-economico.

Siamo fiduciosi che anche le opportunità del Pnrr, considerate nel loro insieme (servizi alle persone, sanità, infrastrutture, energie rinnovabili), giocheranno un ruolo centrale per il rilancio di quei territori e, in tale ambito, l’agricoltura si candida ad essere l’elemento unificante di un progetto comune per il futuro del nostro Paese. Sempre a Bruxelles si giocherà l’importante partita dei residui progetti di PNRR e su questo appoggeremo, ancora, la battaglia del settore agricolo per migliorare l’efficientamento energetico, restituendo alle Comunità locali energia pulita a bassi costi attraverso metri quadrati di superfici per installare pannelli fotovoltaici sopra capannoni, stalle e attrezzerie agricole, su questo CIA proseguirà per il superamento della inutile impostazione europea dell’autoconsumo da parte delle aziende.