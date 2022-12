2022-2023, l’editoriale di Frascarelli e Zaganelli: le prospettive per l’anno che si apre

Se il settore agricolo nel 2021 si è contraddistinto per la straordinaria capacità di adattamento, nel 2022 l’improvviso mutamento di scenario economico, innescato dal conflitto russo-ucraino, ha messo a dura prova le filiere agroalimentari.

La nuova fiammata dei costi dei fattori della produzione insieme all’aumento dei prodotti energetici e alle turbative del commercio internazionale hanno riportato al centro del dibattito politico-economico la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti del settore agroalimentare.

Il generalizzato aumento dei costi ha avuto l’immediato effetto di ridurre il reddito degli operatori ma anche quello di irrigidire le relazioni di filiera sulla scia della crescente difficoltà di ottenere un’equa remunerazione dei fattori della produzione all’interno dei singoli segmenti della catena agroalimentare.

Grazie al proprio patrimonio informativo, ISMEA ha costantemente monitorato l’evoluzione dello scenario economico, analizzando l’andamento dei prezzi, l’effettiva capacità dei canalidi approvvigionamento e individuando le filiere più esposte agli effetti della nuova crisi economica.

In questo modo è stato possibile sostenere operatori e istituzioni nella ricerca delle misure più efficaci per le imprese agricole e supportare il Ministero nelle scelte che quest’anno hanno portato all’approvazione del Piano Strategico della PAC e all’avvio della fase attuativa del PNRR.

E’ importante ricordare, infatti, che, oltre il momento emergenziale, questo biennio sta vedendo una profonda trasformazione del settore agricolo ed appare sempre più cruciale la necessità di un “balzo in avanti” del comparto in termini di efficienza delle filiere, adozione dell’innovazione tecnologica, ricambio generazionale e sostenibilità ambientale e sociale.

Mai come in questo periodo, il settore agricolo dispone delle risorse per progettare un nuovo sentiero di sviluppo a lungo termine che possa ridisegnare la competitività e la remuneratività dell’attività agricola.

Gli strumenti e i finanziamenti provengono dai progetti del PNRR, dalla riforma della PAC e dal potenziamento degli strumenti ISMEA il cui effetto sinergico può incidere in maniera sensibile all’interno del settore.

Il settore agroalimentare conferma ancora una volta la propria capacità di reazione: la crisi economica ha condotto il clima di fiducia delle imprese agricole, elaborato da ISMEA, ai livelli minimi degli ultimi anni ma non ha scoraggiato la propensione ad investire degli operatori.

L’augurio per il 2023 è che sia possibile archiviare, quanto prima, l’epoca dei “sostegni” e dei “ristori” e avviare una nuova fase di investimenti strutturali che ponga al proprio centro i giovani e l’innovazione.

Le nuove tecnologie rappresentano lo strumento che consentirà ai produttori agricoli di produrre di più e meglio, tutelando le risorse naturali e garantendo cibo di qualità a un prezzo equo mentre le nostre analisi ci indicano che i giovani costituiscono la componente più reattiva al cambiamento con aziende più grandi, più digitalizzate e più propense ad effettuare investimenti innovativi.

In questo periodo ISMEA ha progressivamente riprogettato i propri strumenti, aumentando l’efficacia e semplificando le procedure e la reazione del settore è stata superiore alle aspettative.

Lo scorso novembre, a poco più di 24 ore dalla riapertura del portale della misura "Più Impresa", dedicata a sostenere gli investimenti dell’imprenditoria giovanile e femminile, è stata esaurita la dotazione finanziaria per le agevolazioni rivolte agli under 41. Nei cinque giorni seguenti, anche le imprese a conduzione femminile hanno fatto registrare il sold out.

Nel 2022 si è conclusa la riprogettazione delle operazioni fondiarie ISMEA dedicate ai giovani e "Generazione Terra", presentata a settembre scorso, farà il suo debutto nel 2023 con una prima dotazione di 60 milioni di euro. Sempre con riguardo alla terra, in questo ultimo anno, la quinta edizione della Banca nazionale delle Terre agricole ha centrato un altro successo, ricollocando nel circuito produttivo del Paese oltre 4.000 ettari, per un controvalore di circa 50 milioni di euro, da destinare a nuovi interventi per l’imprenditoria giovanile.

Per contrastare gli effetti negativi legati al caro energia e all'aumento straordinario degli input produttivi, nel 2022 nasce in ISMEA U35, un prodotto di garanzia per offrire una copertura 100% gratuita ai finanziamenti bancari concessi alle imprese agricole e della pesca colpite dai rincari. A questo si aggiunge, la conversione parziale dei prestiti cambiari erogati da ISMEA durante la pandemia, con possibilità di trasformare in contributo a fondo perduto il 35% del valore nominale del prestito.

A dicembre, con la seconda edizione di “ISMEA Investe”, sono stati messi a disposizione 100 milioni di euro per favorire gli investimenti delle società di capitali che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella distribuzione e nella logistica. L’edizione 2022 offre sia finanziamenti agevolati che interventi sotto forma di equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.

La legge di Bilancio 2023, appena approvata, prevede ulteriori 80 milioni per favorire l’accesso al credito delle PMI agricole e della pesca attraverso il Fondo di garanzia ISMEA e 20 milioni per il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura con “Più Impresa”, a conferma della efficacia dei servizi offerti.

Nuova importante sfida per il 2023 l’avvio, attraverso una società di capitali dedicata, del Fondo Mutualistico Nazionale contro i rischi catastrofali, dopo la sperimentazione dello strumento condotta questo ultimo anno da ISMEA.

E’ una misura rilevante e innovativa, dal valore di 350 milioni di euro all’anno. La leva pubblica consente, infatti, di triplicare i 100 milioni di euro di quota degli agricoltori, derivanti dal primo pilastro della PAC.

Con le risorse a disposizione si punta a creare una rete di sicurezza per i circa 700.000 agricoltori che percepiscono pagamenti diretti della PAC contro i danni alle produzioni derivanti da gelo, siccità e alluvione.

Angelo Frascarelli

Presidente Ismea

Maria Chiara Zaganelli

Direttore generale Ismea