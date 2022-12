2022-2023, l’editoriale di Luigi Scordamaglia: scegliere ora da che parte stare o il prezzo di una decisione sbagliata lo pagheranno le future generazioni

Credo che in un momento di bilancio di fine d’anno e di progetti per quello futuro l’attenzione massima debba essere posta sulla polarizzazione in atto, della nostra società e del nostro settore. Polarizzazione delle imprese agroalimentari innanzitutto. Non tra piccole o grandi, perché non è sulla dimensione che si fonda la nostra competitività distintiva, ma su chi ha una visione nuova e orientata al futuro e chi no. Essere orientati al futuro vuol dire credere che solo una piena integrazione di filiera ci renderà competitivi sul mercato interno e globale. Una integrazione fatta di accordi di lungo termine, trasparenti, fair, in cui non può esistere successo e crescita per una fase se non esistono a monte buone pratiche commerciali, prezzi equi e disciplinari condivisi, responsabili e sostenibili. Una competitività fatta di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità vera, il tutto raggiunto con investimenti costanti grazie anche agli strumenti che con l’ultima manovra abbiamo portato a casa e che sta a noi ora utilizzare “insieme” lungo la filiera con obiettivi condivisi.

Tutti collanti che hanno trasformato Filiera Italia in una nuova forma di aggregazione e rappresentanza fino a oggi inimmaginabile e che ora con Eat Europe diventa modello di riferimento anche europeo.

Altrettanto importante è il rischio di polarizzazione crescente dei consumi alimentari. Produrre per tutti, invertendo la tendenza allo smantellamento in corso per offrire eccellenza e qualità deve essere l’obiettivo, evitando con attenzione che a pochi privilegiati venga offerta la qualità e la sicurezza italiana e ai tanti meno abbienti prodotti di importazione a basso standard di qualità e sicurezza. È questa la deriva contro cui dobbiamo fare muro. E da ultimo la polarizzazione dei modelli agroalimentari futuri. Da una parte le poche multinazionali che ammantano i loro prodotti omologati e sintetici di claim pseudo-salutistici e di richiami a una falsa italianità che sta solo nel nome, o chi sottovaluta irresponsabilmente il rischio già presente dei cibi sintetici, dall’altra invece chi crede nella distintività, unicità, eccellenza, di chi fa le battaglie per la trasparenza in etichetta e chi crede che senza terra ed agricoltori non può esistere un futuro. Fare una scelta sbagliata ora su da che parte stare vuol dire non solo compromettere il proprio presente, ma anche quello delle future generazioni.



Luigi Scordamaglia

Consigliere delegato di Filiera Italia