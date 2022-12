2022-2023, l’editoriale di Mirco Carloni: ottimista per Paese che si muove per la prima volta come un’unica macchina che riparte

Voglio guardare al futuro in maniera positiva e propositiva. Perché? Perché in soli due mesi di lavoro questo governo ha dimostrato di porre le basi per l’avvenire del Paese. E non parlo solamente del comparto agricolo che ha ottenuto risposte concrete che attendeva da anni, nonostante una manovra vincolata per due terzi dal caro energia, ma dell’intero sistema Paese che, per la prima volta, è stato concepito come un’unica macchina da far ripartire. Sono orgoglioso per quello che è stato fatto, c’è tanta Lega in questa finanziaria e il mio ottimismo è dato anche dalla consapevolezza che questa manovra rappresenta solamente un primo step a cui seguiranno altri interventi strutturali nei prossimi mesi e negli anni a venire. Se penso ad esempio al mondo dell’agricoltura, mi vengono subito in mente le risposte che siamo riusciti ad inserire in legge di Bilancio grazie all’ottimo lavoro svolto dal Governo e dalla Commissione Agricoltura della Camera da me presieduta. Sì, si poteva fare di più, ma l’emergenza energia ha monopolizzato gran parte delle risorse e ritengo che la serie di piccoli grandi interventi che come Commissione agricoltura abbiamo chiesto e ottenuto segnino un radicale cambio di passo rispetto al recente passato: dall’estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per attività agricola e di pesca, alla proroga dell’esenzione Irpef per redditi agrari e le agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Abbiamo presentato come Lega emendamenti alla manovra, poi approvati, con cui si rende possibile la raccolta del legname che si accumula negli alvei di fiumi, laghi e torrenti, dopo gli eventi atmosferici. Una pratica prima preclusa agli agricoltori ma che, grazie al nostro emendamento, consentirà un maggiore controllo del territorio e il recupero di materiale utile e riutilizzabile. A questo fine abbiamo previsto un apposito Fondo con una dotazione pari a 500 mila euro a decorrere dal 2023. E’ stato inoltre accolto un mio emendamento che prevede che i "convogli agricoli” che usualmente circolano su strada per limitate esigenze correlate alle necessità, non dovranno più corrispondere agli enti proprietari delle strade un indennizzo per "usura strade" parametrato a quello dei convogli industriali.

I convogli di macchine agricole dovranno pagare un indennizzo di usura strade pari a quello previsto per le macchine operatrici con massa superiore a 44 tonnellate, ma ridotto del 70%. Un risultato importante che sostiene attivamente gli agricoltori. Tanto c’è ancora da fare ma non possiamo dimenticare che lo stesso mondo dell’agricoltura, senza un sistema economico e sociale solido alle spalle farebbe ancora più fatica a ricominciare a correre.

Proprio per questo come Lega abbiamo lavorato molto anche al futuro del Paese e degli italiani, con l’introduzione di una flat tax per autonomi e partite iva con redditi fino a 85mila euro. Ci siamo battuti per la tregua fiscale e lo stralcio delle cartelle fino a mille euro, così come per la riduzione dell’Iva sul Pellet e sul teleriscaldamento. La manovra scongiura anche il ritorno della legge Fornero, introducendo Quota 103, con cui si potrà andare in pensione a 62 anni e 41 di anzianità contributiva. Ma non solo: si detassano i premi di produzione, aumenta il bonus mobili, aumenta il congedo parentale per i papà. Ecco che il cerchio si chiude con misure trasversali che mirano a far ripartire l’intero tessuto socio economico italiano.

Torno quindi alla mia domanda inziale. Perché sono ottimista? Perché ho toccato con mano l’impegno profuso dal Governo, dal Ministro Lollobrigida e dalla Commissione da me presieduta. C’è voglia di continuare a sostenere e difendere le nostre aziende agricole e i nostri prodotti agroalimentari, che oltre ad essere il simbolo di uno stretto legame tra cultura, territorio e cibo, rappresentano un’eccellenza che deve essere preservata e custodita. La Lega è da sempre, per sua stessa natura, vicina agli agricoltori ed è pronta già da domani ad ascoltare, capire e intervenire in maniera concreta per un nuovo slancio dell’intero comparto.

Mirco Carloni

Presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati