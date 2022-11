A Roma il 9 novembre l’Assemblea elettiva di Turismo Verde-Cia

Conto alla rovescia per l’Assemblea elettiva di Turismo Verde, l’Associazione per la promozione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani, che si terrà a Roma mercoledì 9 novembre, alle ore 10:30, presso l’Auditorium Giuseppe Avolio, in via Mariano Fortuny.

“L’agriturismo del futuro: le proposte di Turismo Verde-Cia. A.A.A. cercasi giovani” il titolo scelto per l’Assemblea, sintesi dei temi sul tavolo, dalle emergenze attuali alle sfide di domani, in un confronto tra esperienze e buone pratiche con le istituzioni e gli operatori di settore.

Più in dettaglio, apertura dei lavori con la relazione di Giulio Sparascio, presidente nazionale di Turismo Verde-Cia. A seguire gli interventi di Fabrizio Manca (Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione) sullo “Stato dell’arte dei PCTO” (ex Alternanza Scuola Lavoro); di Anna Fratini (direttrice Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice) su “L’esperienza dell’alberghiero regionale”; di Roberto Furlotti (direttore Cipat Abruzzo) sul “Progetto Ermes”; di Giovanni Maria De Vita (coordinatore per il Turismo delle Radici, le iniziative culturali pluriennali e la comunicazione DGIT Ministero degli Affari esteri) per “Il viaggio delle radici”. Modera la giornalista Barbara Li Donni.

Il dibattito chiuderà la sessione pubblica con l’elezione del nuovo presidente da parte dei delegati e le conclusioni affidate al presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini.