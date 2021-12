A tourismA il Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue con la mostra internazionale “The World in Florence” e i “Luoghi Parlanti”

Una mostra di “Luoghi Parlanti”, territori di oltre 45 aree di tutto il mondo che si raccontano attraverso le esperienze dirette di cittadini e dei visitatori grazie agli strumenti innovativi della tecnologia NFC: avvicinando il cellulare ai pannelli interattivi, i luoghi si raccontano con la voce dei loro protagonisti.

Succede a tourismA, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale che si terrà a Firenze al Palazzo dei Congressi dal 17 al 19 dicembre, grazie all’esposizione “The World in Florence“ proposta da Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue, attivo in Italia e all’estero nella promozione e valorizzazione dei territori e delle identità locali.

Nei ballatoi dello spazio espositivo del Salone, giunto quest’anno alla settima edizione, si mostrano e si raccontano - grazie a dettagliati storytelling – i territori di Asia, Africa ed Europa che costituiscono il punto di partenza per la creazione di una nuova dimensione del viaggio, basato sulle relazioni e la scoperta profonda delle culture e delle comunità a esse legate. Un percorso che coinvolge Azerbaijan, Cameroon, India, Cina, Georgia, Giappone, Russia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Kosovo, Lituania, Polonia e Italia con gli storytelling territoriali che hanno partecipato al congresso “The World in Florence”.

Tra questi, anche i Luoghi Parlanti, a cui aderiscono alcune delle istituzioni di importanti comunità quali le cinque città d’arte individuate con la collaborazione di B&B Hotels Italia (Roma, Firenze, Napoli, Verona, Bolzano) i 9 comuni dell’Unione Montana del Mugello (Barberino Del Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio), il comune di Pratovecchio Stia e la Fondazione Francesco Saverio Nitti di Maratea.

Modernità e tecnologia digitale si fanno quindi veicolo di conoscenza e esplorazione dei tesori del passato e di un patrimonio storico-culturale da riscoprire nella sua interezza.

“Il Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue, in completa sinergia con lo spirito di tourismA, promuove un modo di viaggiare dove il visitatore sia protagonista di un’esperienza autentica in contatto con il patrimonio artistico, paesaggistico e umano. A sole tre settimane dalla chiusura della prima edizione del congresso The World in Florence, in cui abbiamo presentato un progetto per una idea nuova di turismo relazionale, basato su esperienze di dialogo e di integrazione con i territori visitati, la partecipazione a un evento di caratura internazionale dimostra la validità dei nuovi modelli proposti”, afferma Carlotta Del Bianco, Presidente del Movimento Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue.

L’ingresso al Palazzo dei Congressi sarà consentito gratuitamente fino a esaurimento posti; è obbligatorio essere muniti di Green Pass. Per info: www.lifebeyondtourism.org

Il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue srl è una società benefit che opera da Firenze per la promozione e valorizzazione dei territori e delle identità locali. Offre proposte di consulenza per lo sviluppo di progetti di marketing territoriale e turistico, formazione, eventi, comunicazione, relazioni internazionali.