AAA CERCASI CAPO UFFICIO LEGISLATIVO MIPAAF: TOMASSETTI DIMESSO PER MOTIVI PERSONALI. ECCO LA LETTERA

Si è dimesso il capo ufficio legislativo del ministero delle Politiche agricole. Alessandro Tomassetti scrive la sua lettera di dimissioni al ministro Teresa Bellanova spiegando che per motivi personali deve lasciare il ruolo che occupa. E ringraziando il ministro per l'esperienza fatta assieme "per l'opportunità che mi ha concesso di stare al suo fianco per contribuire, seppure in minima parte, per quanto abbiamo realizzato con la legge di Bilancio, con il provvedimento relativo alla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, con il provvedimento Cura Italia e da ultimo con il decreto legge Rilancio". infine Tomassetti augura al ministro di proseguire con le sue battaglie politiche "al fine di salvaguardare gli interessi del mondo agricolo che ha bisogno di una personalità forte come lei".

