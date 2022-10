Accoglienza, Bergesio, Lega: Basta con le truffe ai danni dello Stato e degli Italiani

“La vicenda che vede coinvolte tre cooperative che ospitavano richiedenti asili nel Cuneese è purtroppo una conferma del “business” in cui spesso le coop che si occupano di migranti hanno trasformato l’accoglienza degli stranieri che ogni giorno sbarcano nel nostro Paese. E purtroppo questa vicenda è accaduta nella nostra provincia”. Così il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio commenta la notizia della presunta truffa da 317mila euro ai danni dello Stato da parte di 3 cooperative incaricate della gestione di 8 centri di accoglienza straordinaria nella Granda, a Montezemolo, Ceva, Valdieri e Borgo San Dalmazzo. Nei Cas della stessa cooperativa avveniva una rotazione dei migranti, che pare venissero arbitrariamente trasferiti in Liguria per svolgere attività lavorative in campo edilizio e cura e manutenzione del verde con “compensi al di fuori di ogni norma di legge, senza autorizzazioni o contratti”. Gli immigrati sembra venissero identificati come presenti in strutture dove in realtà non erano stati trovati nel corso dei sopralluoghi effettuati dalle forze dell’ordine.

“Con i Decreti Salvini la “pacchia” per chi è entrato nel business dell’accoglienza si era ridimensionata, con una bella sforbiciata agli oltre 4 miliardi di euro che nel 2017 venivano destinati all’accoglienza dei migranti. In particolare, i 35 euro pro capite destinati alla copertura delle spese di gestione si erano ridotti, passando ad un minimo di 19 euro ed un massimo di 26”, puntualizza Bergesio.

“Questo non significa generalizzare: la Lega da sempre è al fianco delle cooperative che aiutano la crescita del Paese, ma non di quelle che sfruttano il business dell’accoglienza. Mi auguro che il nuovo Governo sia altrettanto efficace, perché è giusto accogliere chi ha veramente bisogno ma gli Italiani non devono fare le spese di queste gestioni truffaldine favorite purtroppo dai provvedimenti varati negli anni dalla sinistra”, conclude il Senatore Bergesio.